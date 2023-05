A casa tutti bene - La serie: domani il gran finale della seconda stagione, ecco una clip in anteprima

News Serie TV

Da domani, venerdì 26 maggio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il gran finale della seconda stagione di A casa tutti bene, La serie di Gabriele Muccino reboot del suo omonimo film campione di incassi.

La resa dei conti è giunta per le famiglie Ristuccia e Mariani. Scossi da una morte improvvisa e stretti dalla morsa degli errori commessi, potrebbero non avere via di scampo i protagonisti della serie Original firmata da Gabriele Muccino A casa tutti bene, da domani, venerdì 26 maggio, con il gran finale finalmente disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Settimo e ottavo andranno in onda domani sera in prima serata su Sky Serie e saranno ovviamente disponibili anche on demand.

Nell'attesa, vi mostriamo una clip in anteprima dell'ultimo episodio:





A casa tutti bene: grande successo di pubblico anche per la seconda stagione della serie

Dopo aver conquistato il Nastro d’Argento 2022 come miglior serie dell’anno con la prima stagione di A casa tutti bene, con i nuovi episodi, che hanno conquistato la critica nonché il pubblico di Sky: il primo episodio della seconda stagione ha fin qui cumulato ben 600mila spettatori, per oltre 1 milione di contatti unici. Vola al 59% l’indice di permanenza sull’appuntamento del venerdì, segno del grande affetto del pubblico nei confronti delle storie dei Ristuccia e dei Mariani.

