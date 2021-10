A casa tutti bene: Ecco il primo teaser trailer della serie di Gabriele Muccino basata sul suo film omonimo

News Serie TV

Il drama familiare, in onda a dicembre, sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma.

Sky Italia ha rilasciato il primo teaser trailer di A casa tutti bene: La serie, adattamento televisivo dell'apprezzato film omonimo di Gabriele Muccino, anche sceneggiatore e regista di quello che a tutti gli effetti è il suo primo progetto per la tv. In onda su Sky e in streaming su NOW a dicembre, il drama familiare di otto episodi sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, come evento speciale fuori concorso il 21 ottobre.





Il cast di A casa tutti bene: La serie

Scritta con Barbara Petronio, Andrea Nobile, Gabriele Galli e Camilla Buizza, A casa tutti bene: La serie mette insieme un grande cast corale per esplorare e raccontare le storie e le dinamiche di una famiglia numerosa. Laura Morante (Ricordati di me) e Francesco Acquaroli (Alfredino: Una storia italiana) sono Alba e Pietro Ristuccia, proprietari del ristorante San Pietro, a Roma, e genitori di Carlo, Sara e Paolo, interpretati rispettivamente da Francesco Scianna (Baarìa, La mafia uccide solo d'estate), Silvia D'Amico (Christian) e Simone Liberati (Petra). Euridice Axen (Gli Infedeli) è Elettra, ex moglie di Carlo, mentre l'esordiente Sveva Mariani interpreta Luna, la figlia della coppia, legata a Manuel, il cuoco del San Pietro interpretato da Francesco Martino (L'oro di Scampia). Nei panni di Ginevra, attuale compagna di Carlo, Laura Adriani (Tutta colpa di Freud). Antonio Folletto (Gomorra: La serie) è invece il compagno di Sara, Diego.

Quindi i Mariani: Paola Sotgiu (Suburra: la serie) interpreta Maria, sorella di Pietro e madre di Sandro e Riccardo, nei cui panni troviamo Valerio Aprea (Boris) e Alessio Moneta (1992). Emma Marrone (Gli anni più belli) interpreta la compagna di Riccardo, Luana, mentre Milena Mancini (La terra dell'abbastanza) è Beatrice, la compagna di Sandro. Completano il cast il giovanissimo Federico Ielapi (Quo vado?), Maria Chiara Centorami (Come saltano i pesci) e Mariana Falace (Gli anni più belli).

La trama

Si sa che la famiglia è il porto sicuro dove crescere e nel quale trovare rifugio. Ma può facilmente trasformarsi nel principale ostacolo alla felicità individuale. Ci si strugge spesso nell’eterno e frequente dilemma se restare o lasciare. Rassegnarsi a ciò che ci rende infelici o cercare di migliorarlo. I Ristuccia sono da 40 anni proprietari del San Pietro, uno dei più rinomati locali della Capitale, in zona Gianicolo. Carlo, la nuova compagna Ginevra e la sorella Sara sono sempre lì, tutti i giorni, ad aiutare i genitori Pietro e Alba nella gestione dell'attività. Al contrario, è sempre stato assente il fratello Paolo, andato da tempo a inseguire in Francia il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo. Ora, reduce da un logorante divorzio, Paolo è tornato a casa dei genitori, sconfitto professionalmente e senza più un soldo in tasca, con la sola speranza di poter crescere suo figlio Giovanni, di 11 anni.

Anche Carlo ha una figlia, Luna, un'ex moglie, Elettra, e una compagna che mal tollera il suo passato sentimentale: Ginevra, mai davvero accettata dalla famiglia Ristuccia e vista come una rovina famiglie. E infine Sara, sposata con Diego, che però le è infedele. Un giorno, un avvenimento gravissimo e rimasto segreto per decenni torna a sconvolge gli equilibri familiari. I Mariani, un altro ramo della famiglia, reclamano un posto all'interno dell'attività, minacciando di far riemergere un terribile segreto dal passato dei Ristuccia che ancora oggi ha conseguenze profonde nelle vite dei protagonisti.