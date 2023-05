A casa tutti bene 2 - La serie: intervista a Laura Adriani, Antonio Folletto, Euridice Axen e Sveva Mariani

News Serie TV

Anche se a casa Ristuccia stanno tutti male, abbiamo trovato in gran forma gli attori che interpretano i tormentati personaggi della serie di Gabriele Muccino, anche se qualcuno ha risposto alle nostre domande con un cartello. Abbiamo intervistato Laura Adriani, Antonio Folletto, Euridice Axen e Sveva Mariani.

Parlando della seconda stagione di A casa tutti bene: La serie, Gabriele Muccino ha spiegato che l'unica maniera per evitare di finire nel gorgo della disperazione della famiglia Ristuccia è andarsene, emanciparsi, anteporre insomma il proprio bene a quello della comunità. Negli 8 nuovi episodi seguiamo le peripezie anche di chi non appartiene allo sfortunato clan in cui i figli ripetono inesorabilmente gli errori dei padri, come in ogni dramma shakespeariano che si rispetti. I non Ristuccia sono inoltre i personaggi che cambiano di più: qualcuno prende coraggio, qualcun altro mette la testa a posto.

Nella giornata della presentazione alla stampa della seconda stagione della serie A casa tutti bene, abbiamo incontrato anche i Ristuccia "acquisiti", e quindi Antonio Folletto (Diego, il marito di Sara), Laura Adriani (Ginevra, la compagna di Carlo) ed Euridice Axen (Elettra, l'ex moglie di Carlo). Insieme a loro abbiamo intervistato Sveva Mariani, che interpreta Luna, la figlia di Elettra e Carlo.

A casa tutti bene - La serie è prodotta da Sky Studios e Lotus production - Società di Leone Film Group.