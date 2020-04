A casa con Olaf, una serie gratuita Disney realizzata in telelavoro!

News Serie TV

I Walt Disney Animation Studios spiazzano col doppiatore Josh Gad: in streaming libero nuove gag settimanali di Olaf con At Home with Olaf, prodotta in smartworking!

Mentre pare che in Italia vedremo Frozen 2 sul Disney+ a luglio, i Walt Disney Animation Studios hanno riservato una sorpresa alle famiglie chiuse in casa per l'emergenza Coronavirus: At Home with Olaf è una serie settimanale, diffusa sui canali YouTube e Twitter ufficiali Disney Animation, realizzata dall'animatore Hyrum Osmond, doppiata dalla voce ufficiale americana del personaggio, Josh Gad. Particolarità? Tutti e due lavorano in smartworking: Hyrum col suo pc, Gad col suo apparato di registrazione, così come pure sono in smartworking tutti i colleghi dello studio che hanno dato una mano a Hyrum e Josh per costruire questo regalo e farci sorridere in tempi duri.

Al momento non si capisce ancora come si possa evolvere At Home with Olaf, ma dal primo corto diffuso su YouTube e Twitter ("Fun with Snow") sembra si tratti di brevissime esperienze incentrate sullo slapstick e le burle, proprie di uno dei più popolari comprimari Disney degli ultimi anni. Naturalmente tutti ci aspettiamo che vengano rivelate sconvolgenti verità sulla misteriosa... Samantha di Frozen 2! Come ha spiegato Gad, che si è dovuto improvvisare "tecnico del suono", la proposta è arrivata dal direttore creativo dei Walt Disney Animation Studios, cioè Jennifer Lee, creatrice appunto di Frozen. Nella Golden Age, in piena II Guerra Mondiale, i personaggi Disney e Warner furono parte della "resistenza emotiva" al periodo nero. Questo lavoro semivolontario ci sembra rientri perfettamente in quello spirito.