9-1-1: Urla e punture nel trailer ufficiale della stagione 8

La serie tv di successo tornerà in onda negli Stati Uniti il 26 settembre.

L'invasione di api sarà solo l'inizio. Il trailer ufficiale dell'ottava stagione di 9-1-1 rivela che la grande emergenza con cui i soccorritori avranno a che fare nei primi tre episodi sarà molto più estesa e dannosa di quanto le brevi clip delle ultime settimane avevano fatto immaginare. Un tornado di insetti assassini non solo metterà in pericolo centinaia di persone nelle strade di Los Angeles... lo farà anche nei suoi cieli!

9-1-1: L'emergenza che aprirà la stagione 8

In onda negli Stati Uniti su ABC questo giovedì, la premiere dell'ottava stagione di 9-1-1 vedrà Maddie (interpretata da Jennifer Love Hewitt) rispondere a una richiesta d'aiuto per un camion che, coinvolto in un incidente stradale, ha rilasciato nell'aria i 22 milioni di api che stava trasportando. Abbastanza per uccidere 44,000 persone, perché se una o poche punture non sono pericolose per la vita di un normale essere umano, nessuno può sopravvivere a centinaia di attacchi. Mentre sulla terra si combatte tra la vita e la morte, il trailer rivela che lo stesso accadrà a chilometri d'altezza quando le api si insinueranno nei condotti di ventilazione di un jet privato e, a quanto parte, metteranno in serio pericolo anche un areo di linea, lo stesso con cui sta viaggiando Athena (Angela Bassett).

Nella nuova stagione assisteremo anche a un infelice cambio della guardia. L'ultimo episodio andato in onda ha rivelato che Gerrard (Brian Thompson) è il nuovo capitano della Caserma 118, al posto di Bobby (Peter Krause). Mentre questo alimenterà forti tensioni tra i due e tra il primo e il resto della squadra, per nulla entusiasta di stare di nuovo ai suoi ordini, Bobby si rimboccherà le maniche per riprendersi ciò che era suo prima degli ultimi problemi personali e professionali.