9-1-1: Uno dei protagonisti in serio pericolo nel trailer della premiere di metà stagione

La serie tornerà in tv a marzo con i restanti episodi dell'ottava stagione.

Quando si tratta di 9-1-1, non c'è da stare tranquilli. Mai. Il trailer rilasciato dall'americana ABC per promuovere il ritorno della serie con la seconda parte dell'ottava stagione (negli Stati Uniti dal 6 marzo, in Italia a seguire in streaming su Disney+), rivela in quali terrificanti circostanze uno dei protagonisti si ritroverà nel prossimo episodio. Stiamo parlando di Maddie Han, la centralinista del 911 interpretata da Jennifer Love Hewitt, finita nel mirino di un serial killer.

9-1-1: Cosa ci aspetta nei nuovi episodi della stagione 8

Il trailer mostra Maddie e il collega Josh (Bryan Safi) rispondere a una chiamata che trascina Athena (Angela Bassett), sergente del Dipartimento di Polizia di Los Angeles, in una ricerca vana. "Qualcosa non va", dice a suo marito, il capitano dei vigili del fuoco della Stazione 118 Bobby (Peter Krause), il quale risponde: "Non c'è quasi niente di sensato". Quando la polizia trova finalmente qualcosa, i peggiori timori sono confermati: "È un dannato serial killer", ipotizza Athena. "E sembra abbia portato Maddie con sé".

L'anteprima prosegue con Bobby che cerca di consolare il marito di Maddie, Chimney (Kenneth Choi), dicendogli "La troveremo". L'augurio è che lo facciano in fretta, perché gli ultimi fotogrammi mostrano Maddie che si dispera mentre qualcuno le mette un panno in bocca, facendola svenire sul pavimento. Nel frattempo, in modo non meno preoccupante, non c'è alcuna traccia di Eddie (Ryan Guzman), dopo che nel finale di metà stagione aveva annunciato che stava pensando di trasferirsi a El Paso per stare con suo figlio, Christopher (Gavin McHugh).

A proposito di questo, il co-ideatore e showrunner Tim Minear ha detto a Entertainment Weekly: "Potrei dirvi come andrà a finire, ma poi rovinerei la storia". Ma ha promesso che "partiremo in quarta e colpiremo davvero forte. A nessuno sarà risparmiato il caos".