9-1-1 ospita Mark Consuelos nella stagione 9: Ecco in quale assurda emergenza sarà coinvolto

News Serie TV

Lo showrunner di 9-1-1 Tim Minear ha condiviso diverse anticipazioni della prossima, nona stagione, rivelando anche che Mark Consuelos apparirà in un episodio.

Mark Consuelos apparirà in un episodio della prossima, nona stagione dell'emergency drama di successo 9-1-1 e, sfortunatamente per lui, non sarà la più rilassante delle esperienze.

9-1-1: Il ruolo di Mark Consuelos nella stagione 9

Lo showrunner Tim Minear ha rivelato a Entertainment Weekly che l'attore e conduttore televisivo, conosciuto soprattutto per i suoi ruoli nel teen drama Riverdale e nella soap opera La valle dei pini, vestirà i panni di un "miliardario alla Musk o Bezos che è stato inghiottito da una balena, solo l'inizio di un'avventura ancora più grande". Come molte altre emergenze apparentemente assurde che i personaggi di 9-1-1 hanno affrontato nel corso degli anni, questo singolare incidente trae ispirazione da una storia vera - documentata da un video diventato virale - della quale i giornali hanno parlato ampiamente. "Basta cercare su Google 'kayakista viene inghiottito da una balena'. Lo troverete", ha aggiunto Minear.

9-1-1: Le altre anticipazioni della nuova stagione

La nuova stagione di 9-1-1 debutterà negli Stati Uniti il 9 ottobre e a seguire in streaming su Disney+ in Italia. Lo showrunner ha affrontato anche altre questioni, a cominciare dall'impatto della recente morte del capitano della Caserma 118, Bobby Nash, interpretato dall'ex membro del cast Peter Krause. "Tutti i personaggi stanno cercando di trovare il loro equilibrio. Ma non torneremo in una veglia funebre", ha detto. "Per noi era importante che non diventasse '9-1-1: La stagione del lutto perpetuo', ma che fosse una specie di '9-1-1: La stagione del perpetuo tentativo di andare avanti'. Quando un personaggio fondamentale come Bobby viene portato via, tutto cambia: le collaborazioni cambiano, i ruoli cambiano e le persone devono scoprire qualcosa dentro di sé che forse non sapevano di avere. E questo è davvero un tema importante della prima parte della stagione".

Minear ha confermato che, quando la serie tornerà in onda, Chimney (Kenneth Choi) sarà ancora il nuovo capitano ad interim della 118. "Ma", ha aggiunto, "nulla è scritto nella pietra. Non è un fatto compiuto quando iniziamo. Pesante è la testa che indossa l'elmetto del capitano, e non è un viaggio facile per nessuno" dei membri della caserma. In merito al destino di Athena (Angela Bassett) ora che il suo legame più stretto con la 118, suo marito Bobby, è venuto a mancare tragicamente, lo showrunner ha detto: "Dirò questo: senza spoilerare, alla fine del terzo episodio non avrete più bisogno di farmi domande a proposito di questo". Infine, anche per questo Halloween i fan possono aspettarsi un episodio spettrale, sebbene questa volta sarà incentrato più sul Día de los Muertos. Una storia "che mi ha offerto delle fantastiche opportunità per Eddie [Ryan Guzman], e ne sono davvero entusiasta", ha detto Minear. "Buck [Oliver Stark] è sempre pronto a credere alle cose, ma anche Eddie potrebbe esserlo ora. So che ha sempre snobbato un po' queste cose e che, in un certo senso, si è allontanato dalla sua fede, ma credo che nel futuro di Eddie possa esserci un risveglio spirituale".