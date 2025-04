9-1-1, nello speciale Contagion è accaduto l'impensabile: Lo showrunner si giustifica con i fan sotto shock

News Serie TV

L'episodio dell'ottava stagione di 9-1-1 in onda negli Stati Uniti la scorsa notte ha lasciato i fan della serie tv sotto shock. Ecco cos'è successo e perché. Attenzione agli SPOILER.

Si pensava che lo speciale in due parti Contagion sarebbe stato solo un'occasione per mettere a dura prova i protagonisti di 9-1-1, come altre volte è accaduto in passato senza grosse conseguenze. Invece, e sconsigliamo di proseguire se preferite non avere anticipazioni, i fan dell'emergecy drama di successo di ABC si sono ritrovati con il cuore a pezzi. La storia di un incendio scoppiato in un laboratorio specializzato in virus letali si è conclusa con la straziante morte del capitano Bobby Nash, uno dei personaggi più amati della serie, interpretato sin dagli esordi da Peter Krause.

9-1-1: Contagion, cos'è successo e perché (spoiler)

Nel quindicesimo episodio dell'ottava stagione, in onda negli Stati Uniti la scorsa notte (in Italia la programmazione degli inediti ripartirà il 24 aprile su Disney+), la situazione si è fatta intensa, quasi insopportabile, quando Bobby, messosi in quarantena dai colleghi, ha rivelato a Buck (Oliver Stark) che un foro nel suo respiratore aveva permesso al virus contro cui stavano combattendo di entrare nella sua mascherina e che aveva deciso di rimanere in silenzio perché sapeva che Chimney (Kenneth Choi), anche lui contagiato, non avrebbe mai accettato l'unico antidoto disponibile. Il momento più doloroso è arrivato quando Bobby ha salutato la sua amata Athena (Angela Bassett). "Mi spiace", le ha detto con gli occhi pieni di lacrime. "Non è così che volevo lasciarti. Non ho scelto di lasciarti. Ho scelto di salvare la mia squadra perché era la cosa giusta da fare. Non è mai stato perché volevo andarmene. Non voglio andarmene. Se potessi scegliere, resterei con te. Sempre".

Perché il team creativo di 9-1-1 ha preso la decisione apparentemente assurda di uccidere uno dei personaggi più amati della serie? A spiegarlo è stato lo showrunner Tim Minear. "È stata una decisione interamente creativa da parte mia", ha detto a TVLine. "Ci pensavo da un po'... D'altra parte, se la posta in gioco non è mai reale, se non c'è davvero alcuna possibilità che questo pericolo in cui si trovano questi personaggi si trasformi in qualcosa, penso che la serie morirebbe". E, a proposito della reazione di Krause alla notizia della morte del suo personaggio, lo showrunner ha detto: "È stato molto professionale e ha capito perfettamente, creativamente, perché volessi farlo. Nessuno di noi voleva farlo, perché se avessi ucciso Bobby, Peter sarebbe stato una vittima di quella scena. Quella è stata la parte più difficile, a dire il vero. Non volevamo smettere di lavorare con Peter. Ma penso che entrambi avessimo capito che, per la salute dello show e per dare a tutti i personaggi uno sviluppo, qualcosa del genere doveva accadere. È per questo motivo che ho deciso di farlo. Quando stavo venendo a capo dell'episodio in due parti sul laboratorio, ho pensato che lì dovesse esserci una morte. Mentre ci ragionavamo, mi sono reso conto di quanto potesse essere epica quella morte [per Bobby], e ho pensato che - se mai avessi dovuto farlo - il momento fosse quello. Non avrei avuto uno scenario migliore per dare a Bobby il momento del sacrificio estremo, che è il culmine logico del suo arco narrativo dall'inizio della serie".

9-1-1: Cosa accadrà ora?

Poiché in tv, a volte, le cose possono non essere come sembrano, all'opportuna domanda se ciò che abbiamo visto sia solo un solo e se, a prescindere da questo, avremo modo di rivedere Peter Krause in futuro, Minear ha risposto: "Non lo avete ancora visto per l'ultima volta in questa stagione, no". Nel frattempo, in un promo rilasciato da ABC per il prossimo episodio, si sono viste chiaramente le scene del funerale del capitano Bobby Nash. "Nessuno ti biasima", dice Buck a Chimney nell'anteprima, il quale risponde: "Io lo faccio con lui. Ha dato la sua vita perché io potessi vivere, e non so proprio cosa fare". E mentre Athena si dispera per la sua perdita, una voce fuori campo si chiede: "Quando un eroe cade, il suo mondo può andare avanti?".

La scommessa è enorme anche per 9-1-1, mentre i commenti indignati dei fan in giro per il web non si contano in queste ore. "Non credo che si possa fare una mossa del genere senza che incomba su tutto quello che accadrà in futuro, il che è un vantaggio e uno svantaggio", ha aggiunto Minear. "Il lato positivo è che la prossima volta che metterò in pericolo uno dei vostri amati personaggi, potreste stringere i braccioli della sedia un po' più forte perché saprete che potrei farlo di nuovo, avendolo fatto già prima. 'La posta in gioco è reale' è più o meno quello che voglio dire. Quando mi è venuta in mente quest'idea, il mondo mi è sembrato improvvisamente più reale. I personaggi mi sono sembrati più veri. Mi sono sembrati persone vere. Ho ucciso molti personaggi nella mia vita, ma questa è stata dura per tutti, per l'intero cast. Peter era molto emozionato. Abbiamo avuto otto anni per legare. È la serie più lunga a cui abbia mai partecipato, senza contare American Horror Story, in cui tutti muoiono ogni stagione".