9-1-1: Nel teaser trailer della stagione 7, Athena rammenta che "la vita è un vortice"

Dopo i molti ritardi dovuti agli scioperi di Hollywood, la serie tornerà in tv, questa volta su ABC, il 14 marzo.

La vita è quella cosa che, quando riesci finalmente a concederti un momento per respirare, ti colpisce ancora più forte, riportandoti immediatamente alla dura realtà. Lo stanno per scoprire Bobby e Athena, i personaggi interpretati da Peter Krause e Angela Bassett nella serie di successo 9-1-1, che l'ultima volta avevamo lasciato in vacanza su una nave da crociera e nell'episodio che il 14 marzo aprirà la settima stagione si ritroveranno nel cuore dell'emergenza quando questa colerà a picco in seguito a un'enorme esplosione, come mostra molto bene il teaser trailer.





9-1-1: Cosa ci aspetta nella stagione 7

Non ne abbiamo ancora la certezza assoluta ma tutto lascia pensare che la nave sia proprio la stessa su cui Bobby e Athena sono saliti alla fine della stagione precedente. Mentre David Bowie canta opportunamente in sottofondo, vediamo Maddie (Jennifer Love Hewitt) rispondere a una richiesta di soccorso e Hen (Aisha Hinds) salire su un elicottero dei vigili del fuoco di Los Angeles per raggiungere presumibilmente il luogo del disastro. E mentre possiamo aspettarci che anche Chimney (Kenneth Choi), Buck (Oliver Stark) e Eddie (Ryan Guzman) faranno la loro parte, al centralino, Maddie cerca di rassicurare qualcuno che è al telefono con lei dicendogli "Sono qui con te".

Negli Stati Uniti, la settima sarà la prima stagione di 9-1-1 ad andare in onda su ABC dopo oltre cinque anni sulla concorrente FOX. Non avverrà lo stesso con lo spin-off 9-1-1: Lone Star, che almeno per ora rimane alla rete della Volpe. Il passaggio è stato favorito dal fatto che la serie, la più seguita della FOX, è prodotta da 20th Television, che, come ABC, risponde a The Walt Disney Company. Sulla rete affiancherà due pezzi da novanta: Grey's Anatomy e Station 19.