9-1-1: Nashville, gli uomini della Caserma 113 in azione in un nuovo teaser trailer

Un nuovo teaser trailer di 9-1-1: Nashville mostra Chris O'Donnell, Jessica Capshaw e gli altri membri del cast nei panni dei rispettivi personaggi.

"Quando le fiamme si spengono, restano i legami". Con queste parole, la rete americana ABC ha presentato il nuovo teaser trailer di 9-1-1: Nashville, il primo a mostrare i suoi personaggi in azione. Tra loro c'è Don Sharpe, il rude capitano della Caserma 113 interpretato dal veterano di NCIS: Los Angeles Chris O'Donnell, che rivolgendosi ai suoi uomini riconosce: "Creiamo un legame più forte del sangue. Perché la nostra è una famiglia forgiata nel fuoco".

9-1-1: Nashville, il cast e i personaggi dello spin-off

In onda negli Stati Uniti dal 9 ottobre (in Italia presumibilmente a seguire in streaming su Disney+), 9-1-1: Nashville segue i vigili del fuoco della caserma più trafficata di Music City affrontare pericolose emergenze e salvare vite umane. Il secondo spin-off di 9-1-1 dopo la conclusa 9-1-1: Lone Star, il suo cast include anche Jessica Capshaw (Grey's Anatomy) nel ruolo di Blythe Ward, la moglie di Don che lavora nel mondo delle corse di cavalli; e Michael Provost (Insatiable) di Ryan Sharpe, il figlio della coppia, un vigile del fuoco descritto come un moderno cowboy.

Nella serie recitano inoltre Hailey Kilgore (Power Book III: Raising Kanan) nel ruolo di Taylor Thompson, una vigile del fuoco e una cantante incredibile; Juani Feliz (Harlem) di Roxie Alba, un'ex chirurgo traumatologico e una vigile del fuoco amante dell'adrenalina; Hunter McVey di Blue Bennings, un tormentato cattivo ragazzo diventato un vigile del fuoco; LeAnn Rimes (Le ragazze del Coyote Ugly) di Dixie Bennings, la madre di quest'ultimo; e Kimberly Williams-Paisley (Nashville) di Cammie Raleigh, una centralinista del 911.