TGCom24
Home | Serie TV | News | 9-1-1: Nashville, gli uomini della Caserma 113 in azione in un nuovo teaser trailer
Schede di riferimento
9-1-1: Nashville
Anno: 2025
3,0
9-1-1: Nashville
News Serie TV

9-1-1: Nashville, gli uomini della Caserma 113 in azione in un nuovo teaser trailer

Emanuele Manta
5

Un nuovo teaser trailer di 9-1-1: Nashville mostra Chris O'Donnell, Jessica Capshaw e gli altri membri del cast nei panni dei rispettivi personaggi.

9-1-1: Nashville, gli uomini della Caserma 113 in azione in un nuovo teaser trailer

"Quando le fiamme si spengono, restano i legami". Con queste parole, la rete americana ABC ha presentato il nuovo teaser trailer di 9-1-1: Nashville, il primo a mostrare i suoi personaggi in azione. Tra loro c'è Don Sharpe, il rude capitano della Caserma 113 interpretato dal veterano di NCIS: Los Angeles Chris O'Donnell, che rivolgendosi ai suoi uomini riconosce: "Creiamo un legame più forte del sangue. Perché la nostra è una famiglia forgiata nel fuoco".

9-1-1: Nashville, il cast e i personaggi dello spin-off

In onda negli Stati Uniti dal 9 ottobre (in Italia presumibilmente a seguire in streaming su Disney+), 9-1-1: Nashville segue i vigili del fuoco della caserma più trafficata di Music City affrontare pericolose emergenze e salvare vite umane. Il secondo spin-off di 9-1-1 dopo la conclusa 9-1-1: Lone Star, il suo cast include anche Jessica Capshaw (Grey's Anatomy) nel ruolo di Blythe Ward, la moglie di Don che lavora nel mondo delle corse di cavalli; e Michael Provost (Insatiable) di Ryan Sharpe, il figlio della coppia, un vigile del fuoco descritto come un moderno cowboy.

Nella serie recitano inoltre Hailey Kilgore (Power Book III: Raising Kanan) nel ruolo di Taylor Thompson, una vigile del fuoco e una cantante incredibile; Juani Feliz (Harlem) di Roxie Alba, un'ex chirurgo traumatologico e una vigile del fuoco amante dell'adrenalina; Hunter McVey di Blue Bennings, un tormentato cattivo ragazzo diventato un vigile del fuoco; LeAnn Rimes (Le ragazze del Coyote Ugly) di Dixie Bennings, la madre di quest'ultimo; e Kimberly Williams-Paisley (Nashville) di Cammie Raleigh, una centralinista del 911.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
9-1-1: Nashville
Anno: 2025
3,0
9-1-1: Nashville
Emanuele Manta
  • Redattore specializzato in Serie TV
  • Appassionato di animazione, videogame e fumetti
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Upload 4, il finale spiegato: L'ideatore Greg Daniels svela il destino dei due Nathan
news Serie TV Upload 4, il finale spiegato: L'ideatore Greg Daniels svela il destino dei due Nathan
Lazarus: Data e prime foto della nuova serie di Harlan Coben per Prime Video
news Serie TV Lazarus: Data e prime foto della nuova serie di Harlan Coben per Prime Video
Prime Video sviluppa una miniserie sulla vicenda giudiziaria di Karen Read, interpretata da Elizabeth Banks
news Serie TV Prime Video sviluppa una miniserie sulla vicenda giudiziaria di Karen Read, interpretata da Elizabeth Banks
Bad Monkey affida un ruolo regolare a John Malkovich nella stagione 2
news Serie TV Bad Monkey affida un ruolo regolare a John Malkovich nella stagione 2
Amazon chiede ai fan de L'estate nei tuoi occhi di smetterla di bullizzare i membri del cast
news Serie TV Amazon chiede ai fan de L'estate nei tuoi occhi di smetterla di bullizzare i membri del cast
Monster: Charlie Hunnam è il serial killer Ed Gein nei poster della stagione 3 che ne svelano la data d'uscita
news Serie TV Monster: Charlie Hunnam è il serial killer Ed Gein nei poster della stagione 3 che ne svelano la data d'uscita
The Paper, Steve Carell e John Krasinski di The Office hanno invaso il set dello spin-off
news Serie TV The Paper, Steve Carell e John Krasinski di The Office hanno invaso il set dello spin-off
Hostage 2 ci sarà? Tutto quello che sappiamo su una seconda stagione della serie politica di Neflix
news Serie TV Hostage 2 ci sarà? Tutto quello che sappiamo su una seconda stagione della serie politica di Neflix
Scopri tutte le News Serie TV
Le Serie TV del Momento
L'estate nei tuoi occhi
Upload
The Terminal List: Lupo Nero
Uno splendido errore
Mercoledì
Watson
Alien: Pianeta Terra
NCIS: Tony & Ziva
The Twisted Tale of Amanda Knox
Untamed
Dexter: Resurrection
Stranger Things
Vai a Tutte le Serie TV