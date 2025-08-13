TGCom24
News Serie TV

9-1-1: Nashville, ecco le prime foto dei protagonisti del nuovo spin-off

Emanuele Manta
11

Atteso in tv negli Stati Uniti per il 9 ottobre, il nuovo spin-off 9-1-1: Nashville svela in una serie di immagini i suoi protagonisti.

9-1-1: Nashville, ecco le prime foto dei protagonisti del nuovo spin-off

Quest'autunno, quando le sirene suoneranno nelle strade di Nashville nel nuovo spin-off di 9-1-1, ecco chi vedrete precipitarsi sulla scena di qualche disastro. ABC ha diffuso le prime foto dei personaggi di 9-1-1: Nashville - donne e uomini, vigili del fuoco e non solo, chiamati a salvare vite umane mentre lottano per tenere in ordine le proprie.

9-1-1: Nashville, conosciamo i protagonisti

In onda negli Stati Uniti dal 9 ottobre, 9-1-1: Nashville è il secondo spin-off di 9-1-1 dopo il recentemente concluso 9-1-1: Lone Star. Il veterano di NCIS: Los Angeles Chris O'Donnell interpreta Don Sharpe, il rude capitano della stazione dei vigili del fuoco più trafficata della città, nonché un cavalcatore di rodeo con segreti da nascondere.

9-1-1: Nashville

L'ex star di Grey's Anatomy Jessica Capshaw veste i panni della moglie di Don, Blythe Ward. Lei lavora nel mondo delle corse di cavalli ed è stata descritta dalla stessa attrice come "un mix equilibrato di forza, intelligenza, strategia e ambizione".

9-1-1: Nashville

Michael Provost, attore conosciuto in tv per i suoi trascorsi in The Sex Lives of College Girls e Insatiable, interpreta Ryan Sharpe, il figlio di Don e Blythe. Lui è un vigile del fuoco che lavora al fianco di suo padre ed è descritto come un moderno cowboy.

9-1-1: Nashville

Taylor Thompson, il personaggio di Hailey Kilgore (Power Book III: Raising Kanan), è una vigile del fuoco e una cantante incredibile.

9-1-1: Nashville

È una vigile del fuoco anche la Roxie Alba di Juani Feliz (Harlem). In passato un chirurgo traumatologico, lei è un'amante dell'adrenalina.

9-1-1: Nashville

Hunter McVey veste i panni di Blue Bennings, un tormentato cattivo ragazzo diventato un vigile del fuoco.

9-1-1: Nashville

La cantante country e attrice LeAnn Rimes (Le ragazze del Coyote Ugly), al suo primo ruolo regolare in una produzione televisiva, è Dixie Bennings, la madre di Blue. Avendo la serie una componente musicale, ci aspettiamo di sentire cantare anche lei.

9-1-1: Nashville

Reduce da un'altra serie di ABC ambientata a Music City, Nashville, Kimberly Williams-Paisley impersona Cammie Raleigh, una centralinista del 911.

9-1-1: Nashville

Emanuele Manta
  • Redattore specializzato in Serie TV
  • Appassionato di animazione, videogame e fumetti
