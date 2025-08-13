9-1-1: Nashville, ecco le prime foto dei protagonisti del nuovo spin-off

News Serie TV

Atteso in tv negli Stati Uniti per il 9 ottobre, il nuovo spin-off 9-1-1: Nashville svela in una serie di immagini i suoi protagonisti.

Quest'autunno, quando le sirene suoneranno nelle strade di Nashville nel nuovo spin-off di 9-1-1, ecco chi vedrete precipitarsi sulla scena di qualche disastro. ABC ha diffuso le prime foto dei personaggi di 9-1-1: Nashville - donne e uomini, vigili del fuoco e non solo, chiamati a salvare vite umane mentre lottano per tenere in ordine le proprie.

9-1-1: Nashville, conosciamo i protagonisti

In onda negli Stati Uniti dal 9 ottobre, 9-1-1: Nashville è il secondo spin-off di 9-1-1 dopo il recentemente concluso 9-1-1: Lone Star. Il veterano di NCIS: Los Angeles Chris O'Donnell interpreta Don Sharpe, il rude capitano della stazione dei vigili del fuoco più trafficata della città, nonché un cavalcatore di rodeo con segreti da nascondere.

L'ex star di Grey's Anatomy Jessica Capshaw veste i panni della moglie di Don, Blythe Ward. Lei lavora nel mondo delle corse di cavalli ed è stata descritta dalla stessa attrice come "un mix equilibrato di forza, intelligenza, strategia e ambizione".

Michael Provost, attore conosciuto in tv per i suoi trascorsi in The Sex Lives of College Girls e Insatiable, interpreta Ryan Sharpe, il figlio di Don e Blythe. Lui è un vigile del fuoco che lavora al fianco di suo padre ed è descritto come un moderno cowboy.

Taylor Thompson, il personaggio di Hailey Kilgore (Power Book III: Raising Kanan), è una vigile del fuoco e una cantante incredibile.

È una vigile del fuoco anche la Roxie Alba di Juani Feliz (Harlem). In passato un chirurgo traumatologico, lei è un'amante dell'adrenalina.

Hunter McVey veste i panni di Blue Bennings, un tormentato cattivo ragazzo diventato un vigile del fuoco.

La cantante country e attrice LeAnn Rimes (Le ragazze del Coyote Ugly), al suo primo ruolo regolare in una produzione televisiva, è Dixie Bennings, la madre di Blue. Avendo la serie una componente musicale, ci aspettiamo di sentire cantare anche lei.

Reduce da un'altra serie di ABC ambientata a Music City, Nashville, Kimberly Williams-Paisley impersona Cammie Raleigh, una centralinista del 911.