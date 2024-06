9-1-1: Lone Star potrebbe concludersi con la stagione 5; un'attrice ha lasciato il cast

News Serie TV

Sierra McClain non tornerà nella quinta stagione, definita da un'ex collega l'ultima della serie.

Si respira una certa tensione dietro le quinte di 9-1-1: Lone Star, stando ai rumor che stanno circolando sui principali siti di settore statunitensi. Mentre è in corso la produzione della quinta stagione, posticipata di un anno a causa degli scioperi di Hollywood, tra speculazioni secondo cui questo sarà il capitolo finale della serie, si apprende che uno dei suoi volti storici, Sierra McClain, ha lasciato il cast in seguito ad alcuni drammi nella rinegoziazione dei contratti e non tornerà nei prossimi 12 episodi.

9-1-1: Lone Star, la stagione 5 sarà l'ultima?

Nel corso del weekend, Robyn Lively, apparsa nelle ultime due stagioni nei panni di Marlene Harris, la madre del figlio di Judd (Jim Parrack), Wyatt, ha pubblicato un post sui social network affermando di essere "entusiasta di far parte dell'ultima stagione di 9-1-1: Lone Star", post che ha poi cancellato. Secondo Deadline, la sensazione che la quinta possa essere la stagione finale dello spin-off di 9-1-1, che nel frattempo ha lasciato FOX per continuare sulla concorrente ABC, è rafforzata dal fatto che alcuni membri del cast principale sono attivamente alla ricerca di nuove opportunità professionali.

Il mese scorso, intervistato dal sito, l'amministratore delegato di FOX Entertainment Rob Wade aveva detto che il destino di 9-1-1: Lone Star sarebbe stato più chiaro una volta andata in onda la quinta stagione, ora prevista per l'autunno. Fonti riferiscono che i contratti degli attori scadranno a metà luglio, poi saranno liberi di andare altrove, quindi è possibile che una decisione dovrà essere presa in realtà molto prima, almeno per quanto riguarda i contratti - se estenderli o meno. Mentre né FOX né lo studio di produzione 20th Television hanno voluto rilasciare una dichiarazione circa queste speculazioni, la maggior parte dei segnali indica effettivamente che non ci sarà un ulteriore ciclo di episodi.

Per quanto riguarda Sierra McClain, che non tornerà nella quinta e probabilmente ultima stagione, l'attrice ha interpretato sin dal primo episodio Grace Ryder, un'operatrice del 9-1-1 e la moglie di Judd.