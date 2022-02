9-1-1: Lone Star perde uno dei protagonisti, ecco chi sta per lasciare la serie (SPOILER)

News Serie TV

Il prossimo episodio dell'emergency drama di FOX, in onda negli Stati Uniti, sarà l'ultimo per uno dei membri del cast: tutte le anticipazioni.

L'ultimo episodio di 9-1-1: Lone Star andato in onda negli Stati Uniti, su FOX poche ore fa, ha aperto le porte a un importante addio. Uno dei membri del cast della serie, spin-off di 9-1-1, sta per lasciarla e le circostanze che porteranno all'uscita di scena del suo personaggio saranno alquano tragiche. In Italia i nuovi episodi dell'emergency drama sono ancora inediti (arriveranno su Disney+ dal prossimo 9 marzo) quindi se non volete sapere di chi si tratta, vi consigliamo di non continuare a leggere in quanto seguiranno spoiler.

Un addio nella terza stagione di 9-1-1: Lone Star

Il settimo episodio della terza stagione di 9-1-1: Lone Star si è concluso con un importante colpo di scena: TK (Ronen Rubinstein) ha ricevuto una devastante telefonata con cui ha appreso che sua madre è stata uccisa. Sua madre Gwyneth Morgan, nonché la ex moglie del capitano Strand (Rob Lowe), è interpretata fin dalla scorsa stagione da Lisa Edelstein. Pare che gli spettatori avranno modo di vederla ancora una volta sullo schermo prima del suo addio definitivo ma - come confermato da Variety - l'attrice si appresta a lasciare la serie. L'ultimo e sicuramente toccante episodio in cui la vedremo sarà quello in onda la settimana prossima negli Stati Uniti, l'ottavo della terza stagione.

Come uscirà di scena Lisa Edelstein

Lisa Edelstein (attrice nota soprattutto per Dr. House e che aveva già recitato al fianco di Rob Lowe in passato in West Wing) ha fatto il suo debutto in 9-1-1: Lone Star nella premiere della seconda stagione, con il ruolo ricorrente di Gwyneth. In quell'occasione il suo personaggio era arrivato ad Austin da New York per stare vicino al figlio, rimasto ferito e portato in ospedale alla fine della prima stagione. È apparsa in 7 dei 14 episodi della scorsa stagione e in 2 degli episodi della stagione attualmente in onda. Secondo la sinossi ufficiale diffusa da FOX, nel prossimo episodio "quando Gwyn avrà un'emergenza, Owen e TK si recheranno a New York, ma l'aereo avrà guasto meccanico".

Il commento dello showrunner

“La vita a volte è implacabile. Volevo che la morte di Gwyn avvenisse come spesso succede, di punto in bianco e senza clamore", ha detto lo showrunner di 9-1-1: Lone Star Tim Minear a Variety. "Arriva in un momento per TK in cui le cose vanno bene. Lui e Carlos sono al livello successivo. La sua famiglia dei vigili del fuoco si è riunita. La morte di sua madre è un punto di svolta per lui. Ma anche per Owen e Carlos. Il modo in cui TK affronta questa perdita e questo dolore ci dirà molto sul suo presente e sul suo passato. E anche Owen farà i conti con il suo passato con Gwyn".