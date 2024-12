9-1-1: Lone Star, minacce di distruzione totale nel trailer degli episodi finali

News Serie TV

La serie tv a tre episodi dalla conclusione. Un trailer anticipa cosa aspettarsi.

Il mondo potrebbe finire all'inizio del prossimo anno in 9-1-1: Lone Star. Il trailer con cui l'americana FOX ha rimandato l'appuntamento con l'emergency drama e la sua quinta e ultima stagione al 20 gennaio anticipa contro quale terrificante minaccia i vigili del fuoco della Caserma 126 di Austin dovranno fare fronte comune un'ultima volta: un asteroide in rotta di collisione con la Terra, con il punto d'impatto previsto proprio in Texas.



Trailer Stagione Finale: Stagione 5: Trailer Ufficiale Stagione Finale - HD

9-1-1: Lone Star a tre episodi dalla fine

9-1-1: Lone Star è il primo e al momento unico spin-off della serie di successo 9-1-1, che la scorsa primavera ha lasciato FOX e si è trasferita a ABC come parte di una nuova strategia di The Walt Disney Company, la quale possiede sia quest'ultima sia 20th Television, lo studio che produce entrambe le serie. Conseguentemente, a settembre la rete della Volpe ha confermato che la quinta stagione sarebbe stata l'ultima della serie, mentre a quella dell'Alfabeto si sta lavorando a un nuovo spin-off, che si vocifera potrebbe essere ambientato alle Hawaii. Nel frattempo, Lone Star si è fermata per la consueta pausa natalizia e tornerà con i restanti tre episodi il 20 gennaio, per concludersi poi il 3 febbraio.

In Italia, i 12 episodi della stagione finale di 9-1-1: Lone Star (sei in meno rispetto alle precedenti due) sono in programmazione sul servizio streaming Disney+ dal 27 novembre, ogni mercoledì. Mentre il trailer anticipa una possibile fine del mondo, le acque nello show sono agitate già da settimane, tra legami messi alla prova, brutte notizie e possibili partenze.