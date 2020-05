9-1-1: Lo spin-off Lone Star da domani su Fox, una clip in esclusiva

News Serie TV

Appuntamento dal 1° giugno ogni lunedì alle ore 21:00. Nel cast della serie tv Rob Lowe e Liv Tyler.

Una delle serie più seguite della tv americana, nata neanche a dirlo dalla mente geniale e mai ferma di Ryan Murphy, 9-1-1 ha prodotto all'inizio di quest'anno uno spin-off di pari successo ora in arrivo su Fox (canale 112 di Sky, disponibile anche in streaming su NOW TV), dal 1° giugno ogni lunedì alle ore 21:00. Un altro emergency drama, 9-1-1 Lone Star, di cui ComingSoon.it Serie TV vi mostra una clip in anteprima esclusiva, sposta l'azione da Los Angeles a Austin, in Texas, concentrandosi su un diverso gruppo di uomini e donne in equilibrio tra una professione che richiede enormi sacrifici e tantissimo coraggio e una vita privata spesso piena di tensioni e drammi.





La trama di 9-1-1: Lone Star

Rob Lowe, uno degli uomini più affascinanti e navigati dello schermo, visto già in West Wing e Brothers & Sisters, interpreta Owen Strand, un vigile del fuoco di New York che si sposta in Texas per guidare un dipartimento devastato da una tragedia. Dopo i terribili fatti dell'11 settembre, la sua vita è stravolta nuovamente dalla scoperta di una malattia e dalla tossicodipendenza del figlio, anche lui vigile del fuoco. Liv Tyler (Il Signore degli Anelli, Armageddon) lo affianca nei panni di Michelle Blake, donna alla guida di un'unità speciale di paramedici e contemporaneamente in cerca della madre, scomparsa ormai da tre anni. Compassionevole ma allo stesso tempo spietata, lei è l'unica che può tenere testa a Owen. Michelle lotta inoltre con un'ossessione: scoprire cos'è accaduto alla sorella minore Iris, scomparsa anch'essa un anno dopo la madre.

Mentre Owen e Michelle instaurano un legame sempre più forte, tuttavia tenendosi testa a vicenda mentre tentano di ritrovare la serenità perduta e salvare vite umane dalle situazioni più spaventose e pericolose in giro per la città, 9-1-1: Lone Star segue anche le vite degli altri membri del Caserma 126. Come Judd Ryder (Jim Parrack, True Blood), un vigile del fuoco texano segnato dalla perdita di tutta la sua squadra; Marjan Marwani (Natacha Karam, The Brave), una tosta vigile del fuoco musulmana drogata di adrenalina; Paul Strickland (Brian Michael Smith, Queen Sugar), un vigile del fuoco transessuale con una fine capacità di osservazione; e Zoe (Natalie Zea, The Following), una professoressa di psicologia all'Università del Texas e il potenziale interesse amoroso del capitano Strand.

Negli Stati Uniti, 9-1-1: Lone Star ha riunito una media di 6,3 milioni di spettatori ogni settimana, con un rating nel target demografico 18-49 dell'1.2, di poco sotto i numeri della serie ammiraglia. Affermatasi come la seconda serie più vista della FOX, è stata da questa rinnovata velocemente per una seconda stagione. In Italia, Fox la proporrà come detto ogni lunedì con un doppio episodio.