9-1-1: L'emergenza che aprirà la stagione 8 si fa più minacciosa nel nuovo teaser trailer

I nuovi episodi della serie tv andranno in onda negli Stati Uniti dal 26 settembre.

"9-1-1, qual è l'emergenza?". Api, api dappertutto! Un nuovo teaser trailer conferma che l'emergenza con cui i soccorritori della serie di successo 9-1-1 avranno a che fare all'inizio dell'ottava stagione coinvolge uno tra gli insetti più indispensabili e allo stesso tempo temuti e pericolosi di questo mondo. Soprattutto quando è accompagnato da migliaia di altri suoi simili.

9-1-1: Cosa sappiamo della stagione 8?

"L'uomo medio non può sopravvivere a 500 punture di api", avverte l'anteprima. Non è chiaro per il momento chi si ritroverà in questa terrificante situazione. Sembra che a chiedere aiuto sarà una donna, mentre il modo in cui lei e probabilmente molti altri saranno tratti in salvo - e con quali conseguenze tra le fila stesse dei vigili del fuoco, degli agenti di polizia e dei paramedici di Los Angeles - lo scopriremo solo quando 9-1-1 tornerà in onda, sull'americana ABC il 26 settembre e in Italia in streaming su Disney+ a seguire.

Alla fine della stagione precedente, Bobby (interpretato da Peter Krause), sopravvissuto alle ferite riportate quando la casa sua e di Athena (Angela Bassett) è andata a fuoco, è tornato al lavoro e ha scoperto che la Caserma 118 ha un nuovo capitano che ha preso il suo posto. Tra la costernazione generale, l'ex capitano Gerrard (Brian Thompson) ha reso chiari i suoi piani per il futuro, piani che non contemplano Bobby. Tuttavia, i video e le foto che giungono dai set assicurano che Bobby tornerà alla 118 prima o poi. Come rivelano anche che Eddie (Ryan Guzman) avrà un bel paio di baffi!