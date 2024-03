9-1-1: Il trailer ufficiale della settima stagione mette in pericolo Athena e Bobby e ci lascia con il fiato sospeso

News Serie TV

L'emergency drama creato da Ryan Murphy e Brad Falchuk negli Stati Uniti si è spostato su ABC dove tornerà con i nuovi episodi il 14 marzo.

Quando su una nave ci sono due soccorritori esperti di emergenze è matematico che qualcosa vada storto. E la luna di miele di Athena e Bobby (Angela Bassett e Peter Krause) non poteva certo fare eccezione. Il trailer ufficiale della settima stagione di 9-1-1 ci toglie il respiro dandoci un assaggio di ciò che vedremo nei prossimi episodi (negli Stati Uniti, stavolta su ABC, dal prossimo 14 marzo mentre in Italia prossimamente su Disney+).

9-1-1: Cosa ci aspetta nella settima stagione

La prossima stagione di 9-1-1 entra subito nel vivo dell'azione quando un gruppo di terroristi prende il controllo della nave da crociera dove Athena e Bobby avrebbero voluto trascorrere una tranquilla vacanza. Nel trailer vediamo che la centrale operativa si mette subito in moto per rintracciare la nave e intervenire, ma intanto Athena cerca in tutti i modi di aiutare i suoi compagni di viaggio mettendoli in salvo quando la nave ha ormai imbarcato acqua.

"Sto cercando mia moglie, dov'è?", dice Bobby preoccupato poco prima di ritrovarla in una situazione in stile Titanic e dirle semplicemente: "Ti amo". Si salveranno? Siamo fiduciosi, anche perché la serie di successo difficilmente potrebbe fare a meno dei suoi due pilastri proprio quando, dopo cinque anni, ha cambiato rete trasferendosi da FOX ad ABC e affiancando così due drama di successo come Grey's Anatomy e Station 19.