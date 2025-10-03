9-1-1: Il trailer ufficiale della nona stagione rivela perché Athena e Hen finiranno nello spazio

News Serie TV

9-1-1 va fuori dal mondo per l'inizio della nona stagione. Il trailer ufficiale rivela l'incredibile emergenza che aprirà la nuova stagione.

Per quanto possa sembrare incredibile, 9-1-1 manderà due suoi personaggi nello spazio a bordo di un razzo all'inizio dell'imminente nona stagione. Nei giorni scorsi, avevamo intuito che c'entrasse una nuova emergenza su vasta scala; una minaccia nel cielo di Los Angeles. Ora, ci pensa il trailer ufficiale a chiarire una volta per tutte cosa sta davvero per succedere.

<a href="https://www.comingsoon.it/serietv/9-1-1/1725/video/?vid=48068" title="Trailer Ufficiale: Stagione 9: Il Trailer Ufficiale - HD">Trailer Ufficiale: Stagione 9: Il Trailer Ufficiale - HD</a>

9-1-1: Cosa accadrà nel primo episodio della nona stagione?

Nel primo episodio della nona stagione di 9-1-1, in onda negli Stati Uniti su ABC il 9 ottobre (in Italia a seguire in streaming su Disney+ e successivamente in chiaro su Rai 2), Athena (Angela Bassett) e Hen (Aisha Hinds) prenderanno il volo, raggiungendo la sommità del mondo, come dono di ringraziamento di un eccentrico miliardario (interpretato dalla guest star Mark Consuelos). Inizialmente, Hen cercherà di portare con sé sua moglie, un'ingegnera aerospaziale, ma Karen (Tracie Thoms) rinuncerà all'opportunità perché si considera una "scienziata seria", cosa che questo miliardario non-così-vagamente simile a Musk o Bezos, che era finito nella pancia di una balena, si dimostra non essere quando decide di mandare le due donne nello spazio durante una tempesta geomagnetica.

Il trailer mostra le strutture di controllo a terra perdere ogni contatto con l'astronave in cui Athena e Hen si trovano insieme ad altri passeggeri. Nel cielo sopra la città appaiono numerose meteore - oggetti infuocati che si dirigono a grande velocità verso l'impatto con il suolo. Mentre ciò accade, con grande impegno degli uomini della 118, Karen ricorda che "In mezzo a tutto quel caos ci sono Hen e Athena". Un caos che Chimney (Kenneth Choi) definisce "La fine del mondo".