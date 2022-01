9-1-1: FOX favorevole a una terza serie

News Serie TV

9-1-1 e lo spin-off 9-1-1: Lone Star sono tra le serie più seguite della tv americana. In Italia, fanno parte dell'offerta di Disney+.

Quello di 9-1-1 è uno dei franchise di maggior successo attualmente in tv, con milioni di spettatori sintonizzati sulla FOX ogni lunedì sera. Mentre l'ammiraglia 9-1-1 è in onda con la quinta stagione e lo spin-off 9-1-1: Lone Star ha da poco esordito con la terza, alla rete c'è fermento attorno all'idea che l'universo creato da Ryan Murphy e Brad Falchuk possa espandersi ulteriormente con una terza serie. Deadline lo ha appreso direttamente dal presidente dell'Entertainment Michael Thorn.

"Se ci fosse un modo in cui potremmo continuare a costruire nello slancio che [il franchise] sta avendo, trovando un modo per preservare tutte le incredibili qualità del concept ma differenziandolo da 9-1-1 e Lone Star, lo considereremmo assolutamente, se e quando i produttori saranno pronti", ha detto Thorn.

È diventato sempre più evidente come 9-1-1 (in Italia in programmazione su Disney+) abbia tutte le potenzialità e i numeri per cogliere un'opportunità che in tv sta già facendo la fortuna di NBC e CBS, i cui franchise Chicago ed FBI si sono rafforzati di molto con Chicago Med ed FBI: International, le terze ad averli ampliati. Ma ancora di più, questo sembra essere il momento migliore per investire sulle storie di vigili del fuoco e poliziotti alle prese con situazioni di estrema emergenza, come dimostrano non solo gli ascolti di Chicago Fire e Chicago P.D. ma anche quelli di Station 19, ormai superiori a quelli della serie da cui è stata tratta, Grey's Anatomy.