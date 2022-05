9-1-1 e The Resident salve: Trovato l'accordo per la stagione 6

News Serie TV

Dopo una complessa trattativa, i due drama sono stati rinnovati per una sesta stagione alla FOX.

Dopo ore concitate e un preoccupante stallo dell'ultimo minuto, nella notte FOX e 20th Television hanno raggiunto un accordo per il rinnovo dell'emergency drama 9-1-1 e del medical drama The Resident, entrambi per una sesta stagione. L'annuncio è arrivato alcune ore dopo l'evento di presentazione della stagione televisiva 2022-23 agli Upfront di New York, dove, a causa del protrarsi delle trattative, la rete non ha potuto annunciare immediatamente il suo nuovo palinsesto.

Secondo le indiscrezioni che si erano diffuse nella giornata di ieri, l'accordo tardava ad arrivare a causa di questioni economiche. Plausibile, considerando che 9-1-1 è il programma più visto della FOX e la seconda serie più seguita della tv americana (dopo This Is Us); e quando uno show va bene solitamente le pretese aumentano. Meno scontato era invece il rinnovo di The Resident: con 5 milioni di spettatori settimanali e lo 0.7 di rating nel target demografico 18-49, quest'anno la serie ha avuto un ulteriore calo delle medie d'ascolto dell'11 e 30 percento rispettivamente.

Questi rinnovi lasciano l'animata Duncanville come unica serie della FOX dal destino ancora incerto, mentre HouseBroken è stata posticipata alla stagione estiva e potrebbe essere presa in esame solo in un secondo momento. Sono state cancellate invece Our Kind of People, Pivoting e The Big Leap.