9-1-1 e lo spin-off Lone Star: FOX conferma il peggior timore dei fan

Negli Stati Uniti, dalla prossima stagione, 9-1-1 andrà in onda su ABC e non più sulla FOX.

La recente, sorprendente notizia del trasferimento della serie di successo 9-1-1 a ABC dopo sei stagioni sulla FOX ha acceso un campanello d'allarme. Poiché il suo altrettanto fortunato spin-off 9-1-1: Lone Star rimarrà (almeno per ora) sulla Volpe, molti si sono chiesti cosa ne sarà degli occasionali crossover tra i due show. La risposta di Michael Thorn, responsabile degli sceneggiati a FOX Entertainment, è stata l'unica evidentemente possibile: vederne altri sarà "estremamente improbabile".

Niente più spin-off per 9-1-1 e 9-1-1: Lone Star

Sebbene le serie continueranno in parte a condividere sceneggiatori e produttori, purtroppo non viviamo in un mondo in cui qualcuno sarebbe disposto a fare qualcosa che favorirebbe un suo concorrente. Perché, alla fine, di questo si tratta: 9-1-1 è una delle serie più seguite della tv americana, prodotta da 20th Television, che come ABC risponde alla Disney. E FOX non era più disposta a pagare quest'ultima, tanto, per continuare a mandarla in onda.

In occasione della non-presentazione del palinsesto per la stagione televisiva 2023-24 agli Upfront di New York (la rete si riserva di prendere certe decisioni più avanti alla luce dell'incertezza causata dallo sciopero degli sceneggiatori), Thorn ha spiegato: "I crossover sono sempre stati molto complessi perché stiamo parlando di serie molto ambiziose. Non siamo riusciti a farli ogni anno quando entrambi gli show erano sulla nostra rete, quindi direi che è estremamente improbabile" che ce ne saranno altri su reti diverse.

E quando qualcuno gli ha chiesto se esiste un accordo tra FOX e ABC per non mandare in onda 9-1-1 e 9-1-1: Lone Star l'una contro l'altra, Thorn ha risposto in modo altrettanto chiaro: "In questo momento siamo davvero concentrati sulla nostra programmazione. Non posso parlare di ciò che ABC farà con 9-1-1, ma state certi che rilanceremo Lone Star".