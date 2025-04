9-1-1 annuncia Contagion, un evento in due parti su una minaccia virale: Il trailer

News Serie TV

9-1-1 presenta un nuovo evento in due parti dal titolo Contagion. Il trailer anticipa che nessuno sarà al sicuro!

Nel corso degli anni, i vigili del fuoco, i paramedici, i poliziotti e i centralinisti di 9-1-1 hanno dovuto affrontare le peggiori tragedie e calamità, incluse uno tsunami, il cedimento di una diga e un tornado di api assassine. Nelle stesse ore in cui la serie di successo di Ryan Murphy e Brad Falchuk festeggiava il rinnovo per un nono ciclo di episodi, ABC ha annunciato un nuovo "evento in due parti molto intenso in arrivo poco prima del finale di stagione". Intitolato Contagion, vedrà i protagonisti combattere la più subdola delle minacce: un virus letale.

9-1-1: Contagion, la trama del nuovo evento in due parti

In onda negli Stati Uniti il 10 e 17 aprile (in Italia, l'ottava stagione della serie ripartirà con gli inediti il 24 aprile ogni giovedì in streaming su https://www.comingsoon.it/streaming/disney-plus/Disney+), 9-1-1: Contagion inizierà con una chiamata al 911 da un laboratorio specializzato in virus letali ed esotici dove è scoppiato un incendio. Come mostra in anteprima il trailer dell'evento, si creerà piuttosto in fretta una situazione estremamente pericolosa nella quale nessuno sarà al sicuro.