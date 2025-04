ABC rinnova 9-1-1, Grey's Anatomy e altre 3 serie tv

News Serie TV

ABC annuncia il rinnovo di 5 serie tv! Grey's Anatomy continua con la stagione 22. Confermate anche 9-1-1, The Rookie e Will Trent.

Non è ancora il momento di salutare i dottori del Grey Sloan Memorial Hospital: nonostante la veneranda età e le medie d'ascolto non più brillanti come un tempo, ABC ha deciso che Grey's Anatomy deve continuare, rinnovando il medical drama per una ventiduesima stagione. La rete americana ha annunciato anche i rinnovi di 9-1-1 per una nona stagione, di The Rookie per un'ottava stagione, di Will Trent per una quarta stagione e della recente nuova comedy Shifting Gears per una seconda stagione.

ABC rinnova tutto tranne Doctor Odyssey, per ora

Questi rinnovi si aggiungono a quelli annunciati precedentemente del nuovo crime drama rivelazione High Potential e della comedy acclamata dalla critica Abbott Elementary, per una seconda e quinta stagione rispettivamente. Resta fuori per ora Doctor Odyssey, il nuovo medical drama di Ryan Murphy (lo stesso di 9-1-1) con Joshua Jackson nei panni del medico di bordo di una nave da crociera di lusso. La serie è stata seguita finora da una media di 4,9 milioni di spettatori settimanali, trattenendo solo il 77% del pubblico di 9-1-1 in onda l'ora prima, ma un po' meglio di quanto aveva fatto Grey's Anatomy nel suo stesso slot la scorsa stagione. Considerando che ABC ha già ordinato lo spin-off 9-1-1: Nashville, il rinnovo di Doctor Odyssey non sembrerebbe più così scontato.

In attesa di saperne di più, vale la pena notare come i numeri di Grey's Anatomy siano peggiorati ulteriormente dopo il trasferimento nello slot delle 22:00 del giovedì. Attualmente, la media spettatori per la sola trasmissione lineare è di 2,27 milioni di spettatori, con un rating nel target demografico 18-49 dello 0.2, in calo del 29 e 46 percento rispetto all'anno prima. Inoltre, delle sei serie drammatiche in onda su ABC, Grey's Anatomy è ora la meno seguita, dietro in quest'ordine High Potential, Will Trent, 9-1-1, The Rookie e Doctor Odyssey.