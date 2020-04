50 States of Fright: Il trailer ufficiale della nuova serie horror di Sam Raimi

News Serie TV

Nel cast della serie antologica Rachel Brosnahan, Travis Fimmel e Christina Ricci.

Disponibile da oggi negli Stati Uniti, Quibi è la nuova piattaforma streaming voluta dall'ex presidente dei Walt Disney Studios Jeffrey Katzenberg per intrattenere il pubblico - gli appassionati di serie tv in particolare - con contenuti originali pensati per essere fruiti principalmente da dispositivi mobili. Saranno più di 50 le produzioni disponibili al lancio o subito dopo e 50 States of Fright, serie horror di Sam Raimi (La casa) della quale è stato diffuso il trailer ufficiale, è una di queste.





Un'antologia, 50 States of Fright esplora alcune delle più famose leggende metropolitane tramandate di generazione in generazione un po' ovunque negli Stati Uniti. Notevole il cast, come per gran parte delle produzioni Quibi: Rachel Brosnahan (La fantastica signora Maisel), Travis Fimmel (Vikings) e John Marshall Jones (Grand Hotel) recitano nell'episodio del Michigan, The Golden Arm, mentre Christina Ricci (Z: L'inizio di tutto) e Jacob Batalon (Spider-Man: Far from Home) in quello del Colorado, Red Rum. Si aggiungono Taissa Farmiga (American Horror Story), Asa Butterfield (Sex Education), Ming-Na Wen (Agents of S.H.I.E.L.D.), Ron Livingston (A Million Little Things) e Lulu Wilson (Hill House), oltre a molti altri.