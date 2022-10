3.33: Su Serially una nuova serie horror italiana, giusto in tempo per Halloween

News Serie TV

Il drama sarà disponibile da domani sulla prima piattaforma indipendente italiana di serie tv gratis: la trama, il cast, il trailer e tutto quello che c'è da sapere.

Debutterà domani 31 ottobre in prima visione assoluta su Serially, prima piattaforma indipendente italiana di serie tv gratis, 3.33, una nuova serie italiana thriller dalle sfumature horror. Il drama, che vi terrà compagnia con i suoi 6 episodi proprio ad Halloween, è ideato (con Matteo Fontana), prodotto (con Roberto Chierici, anche Direttore della fotografia) e diretto da Namas Acerboni (NST Production). La storia si concentra su un ragazzo tormentato da incubi a seguito del ritrovamento di un oggetto misterioso, in un paesino del Nord Italia che nasconde un antico e oscuro mistero. Qui sotto la trama, il cast e il trailer ufficiale di 3.33 diffuso da Serially.

La trama e il cast di 3.33

In 3.33, il destino di Alex (Alessandro Scirea), ventunenne che ha vissuto tutta la vita da solo con la madre in una casetta nei pressi di un lago nel paesino di Trialba, si intreccia con quello del Dottor Petrov (Claudio Savina), anziano psicoterapeuta con un insolito interesse per la risoluzione di crimini locali e non. Quando Alex comincia a soffrire di incubi si rivolge al Dottor Petrov, esperto di ipnosi regressiva. Il ritrovamento di uno strano oggetto rinvenuto nei paraggi di casa potrebbe essere associato a un mistero oscuro legato a omicidi del passato, del presente e, probabilmente, del futuro.

Nel cast, oltre ai protagonisti Alessandro Scirea e Claudio Savina, troviamo anche Letizia Liccati, nel ruolo di Brianna, fedele amica di Alex, Marta Rizzioli, nei panni dell’apprensiva madre di Alex, Loris Iannotti, che interpreta l’amico fidato Leo, e Toni Pandolfo, nei panni del tuttofare Ermanno.

A proposito di Serially

Serially offre serie TV provenienti da tutto il mondo per il pubblico italiano disponibili gratuitamente in streaming sulla piattaforma di video on demand www.serially.it. È visibile anche su device mobili attraverso l'app disponibile per iOS e Android, su SmartTV grazie a Apple TV e Android TV (disponibile su diversi modelli delle seguenti marche: Samsung, Sony, TCL, Philips, Hisense, Nokia, Sharp, Metz, Xiaomi, Panasonic, Thomson, Telefunken). Seguirà prossimamente il rollout anche per LG.

Con 3.33, Serially non vuole solo raccontare un nuovo contenuto thriller da pubblicare durante la notte di Halloween: questa è - come si legge nel comunicato diffuso dalla stessa piattaforma - anche la storia di un produttore indipendente (Namas Acerboni) che ha realizzato il suo obiettivo, nonostante le innumerevoli problematiche logistiche ed emotive causate dall’emergenza sanitaria, e di una piattaforma come Serially che crede fortemente nel coraggio e nella determinazione delle persone. È la storia di due realtà italiane che si sono incontrare e che hanno riconosciuto, in entrambi i progetti, gli stessi ideali.