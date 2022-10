Serially compie un anno: Le novità in arrivo sul servizio streaming gratuito

News Serie TV

Il divertimento continua con Relationship Status, già disponibile, e Jann, in arrivo questa settimana. Tra le serie tv in arrivo anche una produzione italiana, 3.33.

Serially, la prima piattaforma tutta italiana di streaming di serie tv, ha celebrato in questi giorni il suo primo anniversario di attività. Con oltre 200,000 utenti registrati, un traguardo raggiunto soprattutto grazie alla costante pubblicazione di contenuti originali e di qualità, serie tv internazionali fruibili in maniera completamente gratuita, Serially continua ad affermarsi in un mercato frizzante (crescono esponenzialmente le proposte, la platea e i ricavi), cogliendo un'opportunità e colmando un vuoto: non esistono infatti altre piattaforme AVOD indipendenti dedicate esclusivamente alle serie tv.

"Siamo molto contenti e soddisfatti dal primo anno di attività, che ci conferma l'opportunità di aprire un'area tematica nel comparto della realtà dello streaming attraverso le serie tv che ricevono sempre maggior consenso da parte degli user, degli investitori pubblicitari e dei produttori e distributori che riconoscono in Serially un soggetto strategico e rilevante anche per il loro futuro", ha dichiarato il CEO Alessandro Mandelli in un comunicato. I festeggiamenti non potevano prescindere dall'annuncio di importanti novità per le settimane e i mesi a venire, come un nuovo palinsesto che include la distribuzione in primissima visione assoluta e in esclusiva di una nuova serie TV tutta italiana, un piano di sviluppo di espansione geografica della piattaforma e upgrade tecnici.

Le nuove serie tv in arrivo su Serially

"In un mercato sempre più competitivo la selezione dei contenuti rappresenta uno dei focus fondamentali su cui basiamo la nostra strategia", ha dichiarato la Content Acquisition Manager Maddalena Del Debbio. "Nei mesi scorsi abbiamo lavorato molto sull'ascolto dei nostri utenti, per quanto riguarda i loro gusti, le loro preferenze, le richieste, e ci ha colpito l'interesse e la voglia di esprimere i loro desideri nei confronti della piattaforma. Ci interfacciamo con tutte le più grandi case di distribuzione e per il nuovo palinsesto crediamo di aver scelto dei titoli che piaceranno molto alla nostra community".

"Tra le serie tv su cui abbiamo deciso di puntare ci sono titoli come Relationship Status (disponibile dal 13 ottobre), Jann (in uscita il 20 ottobre), Yumi's Cells (in uscita il 27 ottobre) e The Devil's Judge (due titoli coreani, genere molto richiesto dagli appassionati di serie), The city and the city e altri che andranno a chiudere l'anno in corso con un ritmo di pubblicazione settimanale. Infine, vorrei dedicare una menzione speciale al titolo 3.33, un contenuto italiano in prima visione assoluta e in esclusiva, frutto del lavoro di una squadra di persone che, come noi di Serially, crede moltissimo nella forza delle storie". Nel dettaglio:

Relationship Status segue alcuni ventenni e trentenni, tra Los Angeles e New York, alle prese con le dinamiche del mondo del dating moderno, mettendo in luce come la tecnologia e i social media abbiano cambiato i rituali associati al conoscersi, agli appuntamenti e all'innamoramento.

La comedy Jann ruota attorno a una diva della musica egoista e leggermente narcisista che, in difficoltà professionalmente e nella sua vita privata, prova a rialzarsi arruolando un nuovo manager.

In Yumi's Cells una ragazza normalissima che vive a Seoul e lavora come contabile ha dentro di sé una vera e propria "città cellulare" vivace e molto gremita.

The Devil's Judge si concentra su un giudice supremo che non crede nella giustizia ed emette solo giudizi che soddisfano le masse, scelte non condivise da un assistente che vuole scoprire quale verità nascondono.

The city and the city segue l'ispettore Borlú della Extreme Crime Squad mentre indaga sull'omicidio di una ragazza straniera il cui corpo viene trovato nelle strade di Besźel, scoprendo che lei aveva visitato la prospera città gemella di Ul Qoma, nonostante la socializzazione tra le due città sia vietata dalla legge.

3.33 chiuderà l'anno con una storia ambientata in un paesino di montagna dove cose strane iniziano ad accadere nella vita di un ventunenne di nome Alex quando trova un "oggetto" nascosto nel capanno degli attrezzi di famiglia. Scopre poi legami tra omicidi del passato, presente e, probabilmente, del futuro quando si rivolge al Dott. Petrov, uno strambo psicoterapeuta settantenne.

Serially è visibile in streaming online all'indirizzo serially.it, su device mobili attraverso l'app disponibile per iOS e Android, su SmartTV grazie a Apple TV e Android TV (disponibile su diversi modelli delle seguenti marche: Samsung, Sony, TCL, Philips, Hisense, Nokia, Sharp, Metz, Xiaomi, Panasonic, Thomson, Telefunken). Seguirà prossimamente il rollout anche per LG.