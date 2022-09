1899, la nuova serie degli ideatori di Dark ha una data: L'annuncio con il cast

News Serie TV

Il mystery drama d'ambientazione storica sarà disponibile su Netflix da novembre.

All'evento virtuale globale di Netflix Tudum si è perlato anche di 1899, l'attesa nuova serie creata da Jantje Friese e Baran bo Odar, gli ideatori di Dark. In particolare, dopo giorni di speculazioni, il ricco cast del mystery drama collegato da diversi paesi dell'Europa e del mondo è stato deliziato con l'annuncio della data di uscita: 17 novembre.





1899: Cosa racconta la nuova serie tv

Con Miguel Bernardeau (Elite), Emily Beecham (Into the Badlands) e Lucas Lynggaard Tønnesen (The Rain), 1899 racconta la storia di un gruppo di migranti provenienti da diversi ambienti che, lasciata l'Europa a bordo di un piroscafo, si dirige a nord-ovest, verso gli Stati Uniti, per iniziare una nuova vita. Tutti loro hanno in comune speranze e sogni per il nuovo secolo e il loro futuro all'estero, ma la traversata subisce una svolta imprevista quando l'avvistamento in mare aperto di un'altra nave di migranti alla deriva trasforma il loro viaggio verso la terra promessa in un incubo terrificante.

Il resto del cast include Aneurin Barnard (Dunkirk), Andreas Pietschmann (Dark), Maciej Musial (The Witcher), Anton Lesser (Il Trono di Spade), Rosalie Craig (Truth Seekers), Clara Rosager (The Rain), Maria Erwolter (Il rituale), Yann Gael (Loro), Mathilde Ollivier (Quello che non ti uccide), José Pimentão, Isabella Wei, Gabby Wong, Jonas Bloquet, Martin Greis-Rosenthal, Fflyn Edwards e Alexandre Willaume (The Head). Qui di seguito è possibile rivedere il primo teaser trailer diffuso lo scorso giugno alla Geeked Week.