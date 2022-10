1899: Il trailer ufficiale italiano della nuova serie Netflix dagli ideatori di Dark

News Serie TV

Il nuovo mistery drama, ambientato su una nave di immigrati diretti in America, arriva in streaming il 17 novembre.

È un'avventura esaltante, misteriosa e terrificante quella che ci aspetta in 1899, il nuovo mistery drama di ambientazione storica creato da Jantje Friese e Baran bo Odar, gli ideatori dell'acclamata Dark. Attesa in streaming su Netflix per il prossimo 17 novembre, la serie si presenta oggi in un trailer ufficiale italiano che non fa altro che alimentare la curiosità.





La trama di 1899

1899 racconta la storia di un gruppo di migranti provenienti da diversi ambienti che, lasciata l'Europa a bordo di un piroscafo, si dirige a nord-ovest, verso gli Stati Uniti, per iniziare una nuova vita. Tutti loro hanno in comune speranze e sogni per il nuovo secolo e il loro futuro e tutti fuggono da qualcosa che li tormentava nelle loro vecchie vite, ma la traversata subisce una svolta imprevista quando l'avvistamento in mare aperto di un'altra nave di migranti alla deriva, la Prometheus, trasforma il loro viaggio verso il nuovo mondo in un incubo terrificante.

Il trailer ufficiale confonde volutamente le idee senza spiegare cosa stia realmente accadendo sulla Prometheus ma lanciando diversi indizi su cui i fan (soprattutto quelli di Dark) possono già iniziare a speculare. Oltre alla componente mistery, viene messa in risalto quella fantastica che sarà sicuramente preponderante. È da segnalare che questa serie è la prima di Netflix girata interamente in uno studio virtuale utilizzando una tecnologia LED-Volume all'avanguardia con un motore di videogiochi che crea set e luoghi virtuali, consentendo di realizzare riprese complesse con effetti visivi direttamente dalla telecamera. La prima stagione di otto episodi è stata girata presso lo studio Dark Bay LED, all'interno dello Studio Babelsberg poco fuori Berlino.

Il corposo cast internazionale

Jantje Friese e Baran bo Odar si sono affidati a interpreti provenienti da diversi paesi del mondo mettendo insieme un cast internazionale di altissimo livello. Recitano nella serie Miguel Bernardeau (Elite), Emily Beecham (Into the Badlands), Lucas Lynggaard Tønnesen (The Rain), Aneurin Barnard (Dunkirk), Andreas Pietschmann (Dark), Maciej Musial (The Witcher), Anton Lesser (Il Trono di Spade), Rosalie Craig (Truth Seekers), Clara Rosager (The Rain), Maria Erwolter (Il rituale), Yann Gael (Loro), Mathilde Ollivier (Quello che non ti uccide), José Pimentão, Isabella Wei, Gabby Wong, Jonas Bloquet, Martin Greis-Rosenthal, Fflyn Edwards e Alexandre Willaume (The Head).