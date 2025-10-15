TGCom24
News Serie TV

15 anni di The Walking Dead: Per il produttore, il franchise ha ancora molte "storie diverse" da raccontare

Emanuele Manta

Lo ha affermato il responsabile del franchise Scott Gimple alla Mipcom di Cannes. Altri spin-off e nuove storie nel futuro di The Walking Dead?

15 anni di The Walking Dead: Per il produttore, il franchise ha ancora molte "storie diverse" da raccontare

Tra pochi giorni, il 31 ottobre, correrà il 15° anniversario dell'arrivo in tv di The Walking Dead, la serie di straordinario successo tratta dall'omonimo fumetto di Robert Kirkman. Sebbene sia terminata nel 2022, dopo undici stagioni, le sue storie continuano a intrattenere il pubblico attraverso un paio di sequel, incluso The Walking Dead: Daryl Dixon ora in onda con la terza stagione - in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW ogni lunedì. Complessivamente, contando anche gli altri spin-off passati e presenti, il franchise ha generato qualcosa come oltre 350 episodi. Un numero incredibile per una produzione via cavo. Il periodo in cui le storie di zombie andavano di gran moda è alle nostre spalle, eppure The Walking Dead ha ancora molta strada da fare. Ad affermarlo è stato Scott Gimple, sceneggiatore, produttore esecutivo e responsabile del franchise, ospite di un panel alla Mipcom, la rinomata fiera rivolta all'industria televisiva che ogni anno in questo periodo si svolge a Cannes, in Francia.

The Walking Dead, 15 anni e non sentirli: Cosa ci aspetta nel futuro?

Scott Gimple ha detto che proprio The Walking Dead: Daryl Dixon è un esempio di cosa si possa continuare a fare con il materiale presente nel fumetto di Kirkman. Lo spin-off, ambientato tra Francia e Spagna e a luglio rinnovato per una quarta e ultima stagione, sta raccontando un nuovo capitolo della vita di Daryl e Carol (interpretati come sempre da Norman Reedus e Melissa McBride) nel mondo post-apocalittico introdotto dalla serie originale. "È un'unica storia che va in tante direzioni diverse", ha detto il produttore. "Anche con personaggi che hanno fatto così tante cose, possiamo inserirli in mondi diversi, dove affrontano sfide diverse, e farli evolvere attraverso di esse".

Gimple ha paragonato il franchise di The Walking Dead a quelli altrettanto articolati e pieni di possibilità narrative assemblati da DC e Marvel partendo dai loro fumetti. Il presidente di AMC Networks Dan McDermott, presente all'evento, ha convenuto: "È possibile che potremmo vedere questo gruppo qui tra 15 anni. Ci sono molti altri continenti da visitare. Si tratta di come [i personaggi] si evolvono nel tempo. È davvero emozionante vedere fin dove possiamo spingerci". Gimple ha aggiunto che potare personaggi storici come Daryl in nuove terre apre un tesoro di possibilità narrative. "In molti modi, [i luoghi] ci raccontano una storia", ha detto.

Nel 2010, quando la serie debuttò la notte di Halloween, i dirigenti di AMC erano stati avvertiti di avere aspettative moderate per gli ascolti. Dopottutto, si trattava di un thriller. In aggiunta, di un thriller apocalittico con gli zombie. "Ci avevano detto che si rivolgeva a una nicchia della nicchia", ha ricordato l'amministratrice delegata di AMC Networks Kristin Dolan. "Si è rivelata tutt'altro". Al vertice del suo successo, The Walking Dead riusciva a inchiodare davanti ai teleschermi oltre 17 milioni di spettatori. Qualcosa che, probabilmente, nessuno riuscirà mai più a ripetere. I numeri col tempo si sono ridimensionati, anche di molto, ma fino a quando continueranno a gratificare AMC, possiamo aspettarci altre serie e altre storie. Del resto, già in occasione dell'annuncio della prossima conclusione di Daryl Dixon, Reedus aveva detto rivolgendosi ai fan: "Il vostro amore e il vostro sostegno hanno reso ogni momento degno di essere vissuto. Questo finale non è solo una conclusione, è una celebrazione di ciò che abbiamo condiviso insieme. Continuate a coltivare questo amore: il viaggio di Daryl è tutt'altro che finito".

Emanuele Manta
  • Redattore specializzato in Serie TV
  • Appassionato di animazione, videogame e fumetti
