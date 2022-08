Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, a Londra l'anteprima mondiale con red carpet da favola

News Serie TV

L'appuntamento con i primi due episodi della serie evento è per questo venerdì 2 settembre in streaming su Prime Video.

Ieri sera, l'attesissima serie di Prime Video Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha reso omaggio a J.R.R. Tolkien concludendo il suo epico tour globale nel Regno Unito con la premiere mondiale a Leicester Square, a Londra. Sono state quasi 2,000 le persone, tra cast, produttori e fan nella Terra di Mezzo, portate da Amazon su un red carpet da favola, uno dei più spettacolari e imponenti che si siano mai visti, così bello che meriterebbe uno show tutto suo. Ma ci accontenteremo delle tante foto condivise dal servizio streaming in attesa del debutto, questo venerdì 2 settembre, con i primi due episodi.

Il red carpet de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

Un red carpet immersivo a forma di anello ha condotto cast, crew e ospiti in un viaggio nella storia attraverso i cinque regni della Terra di Mezzo, interagendo con i media e i fan nel percorso che conduceva all'ingresso del cinema Odeon Luxe and Cineworld di Leicester Square. Al centro del carpet circolare lungo oltre 600 metri si stagliava una struttura, alta 12 metri e creata a mano, rappresentante i cinque regni esplorati nella serie: la capitale elfica di Lindon, il regno dei nani di Khazad-dûm, l'isola del regno di Númenor, le Terre del Sud, il Mondo degli Uomini e le Wilderlands casa dei Pelopiedi. Cinque lanterne personalizzate per i cinque rispettivi regni hanno illuminato il tappeto ognuna con cinque diverse fonti di luce: fuoco e carbone per i nani, lucciole per i Pelopiedi, lampade ad olio del regno insulare di Númenor, lanterne della Gente del Sud e bagliore elfico.

È stato creato un ambiente naturale con una moltitudine di piante, erba, muschio, rampicanti e 100 alberi imponenti. L'ambientazione multilivello, che imita la topografia montuosa e collinare del mondo della serie, godeva di varie altezze e punti panoramici, con vegetazione che verrà poi riutilizzata per usi futuri dopo l'evento.

La premiere e l'after-party

La premiere londinese è stata la tappa finale del tour mondiale che ha toccato cinque città partendo da Los Angeles, proseguendo per Città del Messico, Mumbai e New York, per concludersi martedì nella storica Leicester Square. Poi, lo storico British Museum di Londra ha fatto da gloriosa cornice all'after-party. Fondato nel 1753, il British Museum vanta una collezione di oltre 8 milioni di oggetti, tra cui una delle principali collezioni di alcuni materiali particolari che hanno ispirato J.R.R. Tolkien. Questo luogo storico è stato trasformato in un tributo all'eredità delle opere iconiche di Tolkien, trasportando gli ospiti nei mondi magici che ha creato.

La parte esterna dell'iconico museo ha fatto da sfondo mozzafiato per l'arrivo degli ospiti della premiere. Il red carpet, decorato da una scritta dorata in elfico, si estendeva fino in cima alle scale, dove torreggiavano colonne decorate con foglie d'oro ispirate al regno di Lindon. All'interno, per celebrare il lancio de Gli Anelli del Potere, il compositore della serie Bear McCreary ha diretto un'orchestra di 13 elementi, 10 tamburi Taiko e 21 vocalist, in un'esecuzione dal vivo di una composizione creata appositamente per la premiere di Londra.

Gli ospiti

Presenti alla premiere tutti i 22 componenti del cast principale: Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman e Sara Zwangobani.

Hanno preso parte alla premiere anche gli showrunner e produttori esecutivi J.D. Payne e Patrick McKay, i produttori esecutivi Lindsey Weber e Callum Greene, i registi Wayne Che Yip e Charlotte Brändström, lo sceneggiatore e produttore esecutivo Justin Doble e, tra i tantissimi altri, il fondatore e presidente di Amazon Jeff Bezos. Quest'ultimo, parlando con i giornalisti, ha ringraziato gli showrunner Payne e McKay per aver ignorato le sue note sulla serie. "Il sogno di ogni showrunner - e intendo ogni showrunner - è ricevere note sulle sceneggiature e sul primo girato dal fondatore e presidente dello studio", ha scherzato Bezos. "Devo ringraziare entrambi per aver ascoltato ogni volta che avevamo qualcosa da dire ma soprattutto devo ringraziarli per avermi ignorato proprio al momento giusto. Una delle migliori decisioni che abbiamo preso è stata scommettere su questo duo relativamente sconosciuto. Alcuni hanno persino messo in dubbio la nostra scelta. Ma abbiamo visto qualcosa di speciale. J.D., Patrick, grazie per aver accettato e per averci messo tutto voi stessi. Tutti state per vedere che abbiamo fatto la scelta giusta".

"È stato mio nonno a farmi conoscere Tolkien", ha aggiunto Bezos. "Me ne sono innamorato subito, avevo 13 o 14 anni. Mi sono innamorato dell'avventura, ovviamente, dell'universo dettagliato, dei sentimenti di speranza e ottimismo, dell'idea che oguno ha un ruolo da svolgere. E sono felice di dire che quel ciclo continua oggi. Anche i miei figli sono diventati fan di Tolkien. In effetti, uno dei miei ragazzi si avvicina al livello di studioso di Tolkien che sa così tanto su questo universo. E dopo che Amazon è stata coinvolta in questo progetto, mio figlio un giorno si è venuto da me, mi ha guardato negli occhi, e molto sinceramente mi ha detto: 'Papà, per favore, non rovinare tutto'. E aveva ragione. Sappiamo che questo mondo è importante per molte persone, sappiamo che è un privilegio lavorare in questo mondo e sappiamo che è una grande responsabilità".

Guarda Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere su Prime Video

Foto: Tristan Fewings, Jeff Spicer, Tim P. Whitby (Getty Images per Prime Video)