Terzo e ultimo capitolo della poderosa indagine documentaria di Wang Bing sulla gioventù cinese alle prese con un lavoro duro e mal pagato. Il migliore dei tre, probabilmente, presentato in concorso al Festival di Venezia. La recensione di Mauro Donzelli.

Il lavoro imponente di Wang Bing è giunto alla fine. Una trilogia dedicata al mondo del lavoro e alla gioventù cinese che affronta ancora trasferte lunghissime per periodi intensissimi e limitati nel tempo per lavorare con ritmi impossibili e paghe ancora misere, nonostante siano in crescita rispetto a qualche anno fa. È quel fenomeno sociale ed economico di enorme portata che sta trasformando lo sterminato Paese da fornitore di manodopera a basso costo a economia matura con lavoratori specializzati, che portano valore aggiunto, ma accettano sempre meno quelle paghe che hanno reso, e ancora rendono ;concorrenziale produrre in Cina una sterminata quantità di beni da poi esportare in tutto il mondo.

Mentre altre realtà vicine si trovano ancora in una fase embrionale di questo percorso intrapreso da inizio secolo da quelle ;parti, basti pensare al Vietnam, in cinque anni di riprese, a partire dal 2014, ;e praticamente altrettanti di montaggio, a partire dal 2019, uno dei maestri dello sguardo sul sociale dell’ex impero comunista, Wang Bing, affronta il momento in cui questi giovani che lavorano e vivono per mesi nell'importante ;distretto tessile di ;Zhili.All’inizio di Youth - Homecoming vediamo svuotarsi questi edifici/laboratori di piccole o medie dimensioni, mentre tutti stanno rientrando a casa per il capodanno cinese. I pochi rimasti devono combattere con il costo ingente per affrontare il viaggio. Alcuni hanno un matrimonio che li attende, o una grande novità in famiglia. Bing segue alcuni di loro, come al solito riuscendo a sintetizzare in una coppia o un giovane, in due fratelli o una nonna che accoglie commossa il figlio, le attese e le speranze di una società sterminata e diversificata come nessun’altra.

Sfiorando il baratro degli strapiombi di alta montagna, in una strada che è poco più fango e neve fra le montagne dello Yunnan, o lungo l’ampio e placido fiume Yangtze, conosciamo dei giovani che nonostante tutto sono pronti a rappresentare una nuova generazione, maggiormente consapevole e preparata, di lavoratori e classe dirigente del futuro, pronti a prendere il posto dei genitori ormai stanchi, se non dei nonni. Sono rimasti a casa ad aspettarli con la preoccupazione crescente di tante famiglie che hanno perso l’entusiasmo di un paese inebriato dalla crescita economica. Hanno paura che quella mobilità sociale garantita da un paio di decenni possa funzionare anche verso il basso, non più solo verso l’alto.

Youth - Homecoming, che giunge dopo Youth - Spring e Youth - Hard Times, è il capitolo forse migliore di tre lavori di grande qualità e capacità di analisi, un paziente lavoro di quasi dieci ore di montato finale che rimarranno come testimonianza dei sommovimenti di un universo alle prese con il mondo del lavoro. Si rimane ipnotizzati dalla quotidianità di questi personaggi, comuni lavoratori alle prese con l’allegria dei momenti di pausa la sera e il ritorno in famiglia. Nonostante la lunghezza di oltre due ore e mezza la visione è intrigante e piacevole, con la natura testimone comune di villaggi rurali ognuno diverso dagli altri.