Un curato mix tra commedia nera, dramma e thriller molto curato nei dettagli. Arriva nelle sale il 20 ottobre grazie ad ARTHOUSE, nuovo progetto editoriale di I Wonder Pictures dedicato al cinema d’essai in collaborazione con Valmyn. Recensione di Federico Gironi.

C’è un bel romanzo di un bravissimo scrittore norvegese che si chiama Erlend Loe (lo scrittore, il romanzo si intitola “Doppler. Vita con l’alce”, e lo pubblica Iperborea) in cui il protagonista, dopo un banale incidente in bicicletta, decide di averne abbastanza del mondo e della gente e fugge a vivere nei boschi.

Lo stesso, più o meno, fa il protagonista di Wild Men - In fuga dalla civiltà, un protagonista che si chiama Martin e nei boschi della Norvegia è andato a rifugiarsi partendo dalla Danimarca. Non ci sono bici o incidenti, all’origine di questa decisione, ma forse solo una “semplice” crisi di mezza età.

Fatto sta che Martin, pur vestito di pelli come un vichingo, nei boschi da solo e in maniera autosufficiente non è che sia tanto capace a stare, e all’inizio del film lo vediamo scendere dai monti e fare la spesa nel negozio di una stazione di servizio, litigando poi col commesso perché lui, con sé, non ha né bancomat né contanti.

È una scena molto divertente, che dà l’idea del tono di questo film diretto da Thomas Daneskov. Di uno, dei toni.

Perché poi, a far compagnia a Martin, arriva per caso uno spacciatore in fuga da due complici cui ha sottratto una borsa piena di denaro, e va a finire che questo improbabile compagno di avventure sarà non solo spalla comica, ma anche uno dei motivi, oltre all’incidente alla stazione di servizio, per cui sulle tracce dei due finiscono la polizia, ma anche i due derubati.

Il mix di Wild Men, quindi, è quello tra commedia nera, thriller e dramma che sembra caratterizzare tanta parte del cinema che in questi ultimi anni arriva dalla commedia, e che deve tantissimo, anche, anche allo spirito e al cinema dei fratelli Coen.

Lo testimonia, questo debito coeniano, anche quello che forse (anzi, senza forse) è il personaggio più bello di tutto il film: quello del capo della polizia della sperduta cittadina norvegese nei pressi della quale si svolge la vicenda, interpretato da un celebre e bravo attore di quelle terre che si chiama Bjørn Sundquist. Un poliziotto anziano e un po’ stanco, ma sempre ligio, e alle prese con due colleghi giovani strambi e svogliati. Uno che per certi versi ricorda la Marge Gunderson di Fargo. Uno che torna a casa la sera e parla con la moglie che non c’è più, e che avrà un ruolo fondamentale nella e per la risoluzione della vicenda di Martin.

Che sia quello, e non il protagonista, o il suo complice accidentale, il personaggio più bello del film non è un punto di demerito. Tutt’altro. Perché la qualità si vede dai dettagli, che in Wild Men sono sempre ben curati. Un dialogo in auto tra una moglie e un marito che entreranno tangenzialmente nella vicenda, un dialogo curioso, divertente e tagliente, solo in apparenza slegato dalla trama del film, ne è ulteriore dimostrazione.