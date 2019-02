Westwood. Punk, Icona, Attivista Recensione

Vivienne Westwood siede su una poltrona di velluto grigio-viola situata nell’angolo di una stanza. Pavimento color ottanio, pareti di un blu cadetto molto slavato. Alla sua destra, un vaso di fiori: verde, lilla, rosa, fucsia. Indosso, un’abito verde petrolio scuro, in viso l’espressione scocciata e imbarazzata che rispecchia le sue parole, che si chiede il perché del racconto, del dover approfondire, ricevere domande.

“Lasciami parlare,” dice alla regista Lorna Tucker, con quel fare brusco e schietto che la contraddistingue, e che tornerà più e più volte nel film, nelle immagini nuove e di repertorio.

Parla, Vivienne Westwood, e si racconta, racconta la sua storia, che è nota, ma con parole precise e che colpiscono, che dimostrano il suo essere stata sempre in movimento, sempre protesa verso qualcosa di nuovo, al contrario di gente come Johnny Rotten o Malcolm McLaren, l’uno “sfortunatamente ancora uguale a sé stesso”, l’altro che già decenni fa l’aveva “annoiata intellettualmente, perché il suo pensare era fermo.”

Nel titolo di questo Westwood. Punk. Icona. Attivista c’è tutto quello che c’è da sapere, e che viene raccontato. C’è la Vivienne anticonformista e sovversiva, la stilista osannata, la donna che ha deciso di far sua la battaglia - fondamentale - per l’ambiente e la salvezza del pianeta, e dell’umanità. C’è l’imprenditrice di sé stessa, che a dispetto delle dimensioni del suo business, vorrebbe ancora decidere su tutto e in qualsiasi momento, e che vuole vendere “solo quello che mi piace”.

Ci sono i figli Ben e Joe (il primo fotografo di erotica, il secondo fondatore di Agent Provocateur); il compagno di vita e lavoro Andreas Kronthaler (uno con cui la stilista sta “bene almeno quanto sto bene da sola”); la musa Sara Stockbridge; il socio in affari Carlo D’Amario, uno che meriterebbe un documentario tutto per sé.

Ci sono, ovviamente, gli abiti che l’hanno resa uno dei nomi più importanti e amati del mondo della moda.

Da regista, Lorna Tucker non ha fatto altro che osservare, ascoltare e registrare, alternando immagini originali con quelle d’epoca, le classiche talking heads e poco altro, con giusto la buona intuizione di accompagnare spesso il racconto con una musica classica che aiuta a cogliere ancora di più l’elemento più arcaico, storico e rinascimentale delle creazioni della Westwood.

Nel tentativo di fissare un personaggio e una donna che per idole e determinazione sono in costante movimento.

Quel movimento che, facendole ruotare e alzare la pesante gonna grigia che aveva addosso, mostrò a tutto il mondo che nel 2006 era andata a Buckingham Palace la più importante onoreficienza del Regno Unito senza indossare le mutandine.