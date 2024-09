Dopo Butterfly e Californie, Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman continuano a espandere la loro esplorazione cinematografica di una zona, di alcuni personaggi e di un'antropologia, raccontando la storia vera di un desiderio d'adozione. Produce Nanni Moretti. La recensione di Vittoria di Federico Gironi.

Mentre tornavo a casa, dopo averlo visto al cinema, ho iniziato a pensare alle analogie - soggettive e magari perfino presunte - che ho trovato tra Vittoria e il match di pugilato più famoso della storia, il Rumble in the Jungle, l’incontro con cui, nel 1974 a Kinshasa, sei mesi dopo la mia nascita, Muhammad Alì ebbe la sua rivincita su George Foreman e riconquistò la cintura di campione del mondo dei pesi massimi.

Solo quando mi sono seduto davanti al computer ho realizzato che queste analogie erano meno bislacche e campate per aria di quel che temessi: il film è infatto diretto da Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, gli stessi del documentario intitolato Butterfly, quello dedicato alla pugile Irma Testa. Ancora più curioso pensare poi che proprio da Butterfly, attraverso un passaggio di testimone che è avvenuto internamente alle narrazioni, Vittoria è considerabile uno spin off del precedente Californie, a sua volta spin off delo stesso Butterfly. Già, perché Californie si concentrava su Jamila, personaggio secondario di Butterfly, mentre la protagonista di Vittoria, Marilena "Jasmine" Amato, era apparsa proprio in Californie (che poi è il nome del suo negozio di parrucchiere a Torre Annunziata).

Ma in buona sostanza: cosa c’entra The Rumble in the Jungle con Vittoria? Niente, forse, se non in maniera ai miei occhi piuttosto evidente il fatto che Cassigoli e Kauffman alla fine del loro film compiono uno scarto sorprendente - di stile, di ritmo, di approccio emotivo- capace di mettere ko il loro spettatore, esattamente come fece Alì nell’ottavo e decisivo round di quel match.

Questa volta non c’è documentarismo esplicito, nel film di Cassigoli e Kauffman, che è da considerarsi un film di finzione, anche se la storia che racconta è vera, e anche se lo stile è chiaramente vicino a quello di un documentario, e anche se buona parte dei protagonisti - su tutti la citata Jasmine, bravissima - interpretano loro stessi.

Una Jasmine che ha fatto un sogno, come il Reverendo King, solo che il suo sogno era personale, e non collettivo, ed era il sogno di suo padre (morto di tumore dopo quindici anni di lavoro nell’amianto all’ILVA di Bagnoli) che manda verso di lei una bambina bionda. La bambina che lei, madre di tre maschi, non ha mai avuto. Un sogno che diventa un’ossessione.

Solo che quello di Jasmine, che si mette in testa che lei deve avere una bambina, e che per averla decide che la deve adottare, non è un capriccio, come pure, a tratti, potrebbe sembrare. Non è nemmeno un’ossessione. È, per rimanere in tema col sogno, una predestinazione. Una predestinazione di cui nemmeno i tarocchi che aprono il film - scelta non casuale, allora, da parte degli autori - riescono a dare conto.





In effetti potrebbe non capirsi fino alla fine (nella doppia accezione di completamente e di fino al termine del film) la testarda determinazione di Jasmine, che smuove mari e monti, fa (letteralmente) carte false, che turba la quiete e rompe gli equilibri della sua famiglia per cercare di raggiungere il suo scopo, e portare a casa, dalla Bielorussia, la bambina bionda del suo sogno.

Eppure, Cassigoli e Kauffman sono molto bravi a disseminare il loro film di segnali e indizi, così come lo sono a gestire contrazioni e distensioni, tensioni e rilassamenti. A contenere la quantità di vita del loro film - che è tanta, tantissima, a maggior ragione considerando che Jasmine e suo marito Rino, interpreti di loro stessi, riaffrontano e rielaborano davanti all’obiettivo un vissuto comunque emotivamente esplosivo - all’interno di un cinema fatto di rigore e comprensione.

E però, tutto questo, e la voglia di raccontare tra le righe la complessità burocratica e la difficoltà economica di un’adozione, e perfino quei momenti in cui Vittoria sembra vagamente deragliare, perdersi nelle forme troppo codificate del cinema d’autore festivaliero contemporaneo, trovano poi una risoluzione, una trasfigurazione e quasi una sublimazione nella parte finale del film.

Come Alì contro Foreman.





Improvvisamente, Vittoria si apre, si distende, si rivela. Si apre alla commozione con gesti semplici, chiari, diretti. Senza retorica.

Di fronte all’ultima prova, alla sfida decisiva e finale, a un ipotetico e fatale inciampo, un ostacolo imprevisto, una deroga alla perfezione che potrebbe distruggere il sogno di Jasmine, o addirittura mostrarne la vanità, ecco che arriva la prova della predestinazione, dell’inevitabilità degli accadimenti. Una prova che s’incarna, paradossalmente, in quel Rino che sembrava aver subito per tutto il film le volontà e le pressioni della moglie.

Bastano un bambino timido e biondo con un pallone incontrato per caso mentre fuma una sigaretta, e Rino si prepara a ribaltare ruoli e aspettative. Sancendo poi con un abbraccio finale alla figlia che era destinato a avere - accettata senza remore né bisogno di dimostrazioni - non solo la necessità delle nostre lacrime, non solo l’emersione di una parte sana e limpida del maschile, ma la definitiva e inevitabile risoluzione della storia.

Rino, che ha incassato tutto il film, e poi ci manda ko. Come Alì.