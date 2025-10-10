Vicious: i tre doni del male, la recensione del film horror di Bryan Bertino

In streaming su Paramount+ dal 10 ottobre il nuovo horror di Bryan Bertino con Dakota Fanning. La recensione di Vicious: i tre doni del male di Federico Gironi.

Bryan Bertino è in giro da quasi vent’anni. Da quando, nel 2008, esordì col botto con The Strangers (quello originale, non la zozzeria rifatta non si sa perché, e pure in tre parti, da Renny Harlin). In questi anni, Bertino ha diretto pochi film: pochi ma buoni. Era dal 2020, dall’anno in cui presentò il terrificante The Dark and the Wicked, che non realizzava un film, e ora è tornato con Vicious: i tre doni del male, film che sta già simpatico per la premessa un po’ alla Twilight Zone da cui parte.

La storia è infatti quella di Polly, giovane donna un po’ tormentata e irrequieta alla cui porta, una notte di quasi Natale, bussa un’anziana signora che ha bisogno di un qualche aiuto. E siccome siamo in un horror, dal chiedere aiuto al pronunciare una condanna a morte il passo sarà breve. Con sé l’anziana signora porta una scatola e una clessidra: se non metterà nella scatola in tempo una cosa che odia, una cosa di cui ha bisogno e una cosa che ama, le conseguenze saranno letali. Non che pure nel tentativo di capire cosa vuole davvero al scatola da lei, per Polly quella notta sarà una passeggiata di salute.

Il punto tematico, forse addirittura teorico del film di Bertino, che se lo è è scritto da solo come d’abitudine, è proprio quello: cosa ci deve mettere Polly in quella scatola? Come fa a capire cosa voglia, la scatola, visto che la scatola, con conseguenze che sono ovviamente spaventose e sanguinose, rifiuta certe scelte ovvie e poco pensate di Polly, punendola per gli errori compiuti? Detta in altre parole: Polly conosce davvero sé stessa? È disposta, anche di fronte al terrore ultimo, a gettare le sue maschere e guardarsi davvero dentro, per affrontare finalmente, e una volta per tutte, quello che è?

Capirete bene, allora, che se in Vicious, e nello specifico nella casa - grandissima, sovradimensionata, ma questo sarebbe un altro discorso - abitata da Polly, affittuaria di sua sorella, se, dicevo, nel film e nella casa c’è una presenza costante e sovrabbondante di specchi, non è certo una scelta scenografica casuale.

Ma andiamo per gradi. Anche perché la questione tematica, in questo film, si esaurisce piuttosto in fretta. E soprattutto, verso la conclusione del film, che è un po’ deludente, tende a perdersi un po’ per strada, anche nel suo secondo rivolto, ovvero “fino a che punto sei disposto a spingerti, a discapito tuo e degli altri, per salvarti la vita?”. Il fatto è che, in maniera un po’ ironica, considerando quanto abbiamo detto finora, Vicious è un film che rimane un po’ in superficie, e che non è che abbia una così grande capacità di autoanalisi, e chissà quale profondità. È - e in fondo c’è della coerenza - un film di superficie, di riflessi e rispecchiamenti oltre i quali è difficile andare. E un film di chiaro terrore.

Fa paura, Vicious. Fa paura con i jump scare, che sono azzeccati, con la tensione e con la suspense. Fa paura con un sound design curatissimo e con una gestione geometrica e addirittura architettonica della paura e dello spavento che è quella che Bertino aveva già dimostrato in The Strangers e in The Dark and the Wicked, ma anche negli altri suoi film (che poi sono Mockingbird e The Monster). Fa paura, forse, anche, perché - e questo in fondo per Bertino è un tema ricorrente - è un film che parla di solitudine e del dolore che, a volte, ci portiamo dentro.

Polly è sola. Non solo. Polly è broken, come le dice a un certo punto l’anziana signora, il termine che gli anglosassoni usano per indicare chi porta il peso e il segno di grosse ferite interiori che non si rimarginano. E la scatola è andata a cercare lei, a cercare loro, proprio perché sole e ferite. Più si rimane soli e feriti, più di indulge nell’autocompassione, più si rischia di scivolare nel patologico (e se Polly fosse clinicamente depressa? O con problemi psichiatrici?) più la scatola verrà a cercarci, dice Bertino.

Per salvarci o per punirci, quello, non è del tutto chiaro.