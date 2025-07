Unicorni: la recensione del film di Michela Andreozzi che inaugura il Giffoni Film Festival 2025

Il cinquantacinquesimo Festival di Giffoni si apre con Unicorni di Michela Andreozzi, che parla dell'amore incondizionato dei genitori per i propri figli e di un dolcissimo bambino di 9 anni che sta cercando la propria identità al di fuori del genere di appartenenza. I protagonisti sono Valentina Lodovini ed Edoardo Pesce.

Gli unicorni, che non esistono in natura ma solo nelle leggende, sono un simbolo di purezza e di innocenza e vengono associati alla libertà e alla capacità di vivere al di là delle convenzioni, dei vincoli e delle costrizioni.

Nel quarto film da regista di Michela Andreozzi, gli unicorni non solo danno il nome al gruppo di genitori di bambini gender variant che si riuniscono sotto la guida di una brava psicologa, ma sono quegli stessi bambini, che non si riconoscono nel genere di appartenenza e desiderano soltanto essere lasciati liberi essere ciò che sono. "Io voglio essere io" - dice infatti il piccolo Blu, di appena 9 anni, a sua madre e suo padre, ma quando il suo grido di libertà diventa: "Io voglio fare la Sirenetta nella recita scolastica", il che equivale a portare fuori dalle mura domestiche la propria unicità e "diversità", le cose si complicano.

Per fortuna, già dagli anni '70, complici testi di pedagogia come "Dalla parte delle bambine", c'è chi ha cominciato a remare contro certi condizionamenti culturali e il giudizio sociale, ma la mascolinità tossica, il bullismo, la tendenza all’omologazione e un atteggiamento eccessivamente protettivo nei confronti dei figli, che ancora resistono stolidamente nella nostra epoca, ci fanno intuire che la strada da percorrere è ancora lunga. È questo cammino aspro ed irto di difficoltà che interessa a Michela Andreozzi, che, dopo 3 commedie, sceglie, se non il dramma, comunque una storia agrodolce che non è il diario della crescita di Blu ma un racconto partecipato di come i suoi genitori, invece di plasmarlo, imparino ad accompagnarlo nel viaggio verso la sua identità. La loro è un'impresa eroica, perché non c'è nulla di più coraggioso che rinunciare alle proprie aspettative e al bisogno di controllare i propri figli e soprattutto di proteggerli da un mondo che spesso non è un bel posto. Alla regista, quindi, stanno a cuore Elena con la sua forte emotività e con un senso di inadeguatezza che ogni tanto fa capolino, e Lucio, conduttore radiofonico progressista che è indeciso se proteggere o assecondare Blu. Il film si sofferma soprattutto su di lui, che ben rappresenta, almeno al principio, l'ipocrisia consapevole degli adulti.

Lucio, che non è certo un personaggio stereotipato, fa parte di "quelli che non vogliono vedere", quelli che credono che un figlio prima o poi riuscirà a riconnettersi con il suo lato maschile. Lucio non è un maschio alpha e non verrebbe fuori in maniera così intensa se a interpretarlo non fosse stato chiamato Edoardo Pesce, alle prese con un ruolo diverso dal solito e credibile ed emozionante praticamente in ogni fotogramma di Unicorni, dove passa dalla rimozione alla piena accettazione.

Unicorni perde un po’ di ritmo e tensione nella parte centrale ma recupera di slancio proprio quando Lucio, che ha avuto un padre anaffettivo, si scioglie, quando cioè gli occhi azzurri di Edoardo si riempiono di lacrime e di amore incondizionato e l'uomo mostra finalmente le proprie fragilità, i propri buchi neri. In un simile contesto è bello che Blu sia più forte della madre e del padre, perché Blu sa chi e cosa vuole essere, e per questo Elena lo stima, e anche Elena è un personaggio che trae forza dalla bravura di chi lo interpreta, nel nostro caso Valentina Lodovini, che dà vita a una mamma troppo emotiva ma determinata a proteggere il suo piccolo come farebbe una leonessa.

Poi c'è Stefano, l'amico e collega di Lucio impersonato dal favoloso Lino Musella. Stefano, che dice: "Sti ragazzi vengono su confusi", rappresenta "il partito del no" e l'ultimo (o forse il penultimo) anello di una catena di "predatori" omofobi, di paladini della famiglia tradizionale. Il primo anello è invece tutto degli esponenti di quella che qualcuno ha chiamato la destra "becera" del nostro paese. È chiaro che la Andreozzi si muove qui su un terreno minato e capita che l'urgenza di "denunciare" non sempre renda giustizia alla complessità del quadro. Ciò non toglie che, portandoci nel mondo di Blu e dei suoi genitori, la regista abbia affrontato un tema scottante, attuale e importantissimo. Inoltre ha dimostrato ancora una volta quanto il cinema riesca ad essere uno strumento efficace di comunicazione, nonché un linguaggio politico nel senso più ampio del termine.