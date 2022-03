Al suo secondo film con Una storia d'amore e di desiderio, la regista tunisina Leyla Bouzid conferma il suo interesse per i temi della liberazione femminile e maschile anche attraverso la riscoperta dell'eros. La recensione di Daniela Catelli.

Figlia di Nouri Bouzid, regista tunisino impegnato e militante, che in passato ha pagato con anni di carcere le sue convinzioni politiche, Leyla Bouzid ne ha ereditato il talento, ma non lo stile e le tematiche e al suo secondo film dopo il bell'esordio di Appena apro gli occhi – Canto per la libertà, aggiunge un altro tassello alla sua disamina delle giovani generazioni tunisine, aperte e moderne, spesso in contrasto con il retaggio della tradizione. Una storia d'amore e di desiderio non torna indietro nel tempo come faceva il precedente, ambientato prima della cosiddetta rivoluzione dei gelsomini, ma racconta una storia contemporanea ambientata a Parigi che tocca diversi temi, e in cui il contrasto generazionale è meno presente, mentre la ricerca della propria identità passa attraverso il recupero di una tradizione assai meno castigata e retrograda da quella a cui ci hanno abituato i vari integralismi moderni. Se tutti conoscono Le mille e una notte, spesso nella edizione “purgata” per ragazzi, se non sono orientalisti è meno probabile che sappiano dell'esistenza di una letteratura erotica islamica medievale molto cospicua e importante che viene oggi riscoperta, non solo dal film di Leyla Bouzid, ma addirittura con l'istituzione in Tunisia (anno 2018) di un festival di arte e letteratura erotica, chiamato evocativamente Artgasme.

Questa rivoluzione intima prende il via, ancora una volta, dalle donne, che sono quelle più penalizzate dalla repressione sessuale imposta dalle società islamiche integraliste. Nel film è Farah, ragazza “fuorisede” che studia letteratura comparata a Parigi (come ha fatto a suo tempo Bouzid), a guidare in questo mondo più aperto e naturale un ragazzo cresciuto nella banlieu della capitale francese, che in assenza di un sistema di valori trasmessogli dai suoi, esuli algerini, se n'è costruito uno che lo rende schiavo di pregiudizi e timidezze. Per una volta, nella storia d'amore di due coetanei, è lei a dover vincere le inspiegabili ritrosie di lui a cedere a un'attrazione forte fin dal loro primo incontro sui banchi della Sorbona ed è proprio questa letteratura erotica, da lui inizialmente disprezzata come dozzinale, che diventa il martello capace di rompere il guscio in cui Ahmed è rinchiuso. Non a caso Farah parla e scrive anche in arabo, mentre lui non ha mai conosciuto la lingua dei suoi genitori, che in questo caso è quella della passione e del desiderio.

Bouzid segue i suoi giovani e molto espressivi protagonisti, che al contrario di molte star hollywoodiane dimostrano una notevole, naturale alchimia, stando attaccata ai loro volti e al linguaggio del corpo che ne esprime le caratteristiche e dimostrando ancora una volta di conoscere molto bene la giovenyù che racconta e che rappresenta la possibilità di cambiare una società che sulle differenze tra i sessi basa molta della sua capacità di repressione. Rispetto ad Appena apro gli occhi – Canto per la libertà (di cui ritroviamo in una scena la protagonista adulta Ghalia Benali, nota cantante), Una storia di amore e desiderio appare più costruito e forse il finale (che, del resto, è inevitabile) può apparire deludente, ma Bouzid riesce a trasmettere con molta efficacia lo sguardo femminile su un corpo desiderato con naturalezza, l'attrazione fisica che non si nasconde dietro stereotipi e pregiudizi. Quella di Farah, alla fine, è una vera e propria conquista non solo amorosa ma anche intellettuale. Dal punto di vista estetico, il film dipinge con intensità un mondo per lo più notturno, con la sua vita parigina fatta di feste, concerti, passeggiate sul lungo Senna, dove la musica accade e non è un commento sonoro sovrapposto alle immagini, ma fa parte del vissuto dei protagonisti. Bouzid dimostra passione e coraggio nel mettere in scena la capacità delle donne di riappropriarsi di un'identità repressa o cancellata dai regimi teocratici, attraverso la riscoperta di un'arte d'amare di cui questi paesi sono stati un tempo maestri.