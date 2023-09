Tre ragazzi si muovono in un'assonnata estate nell'estrema periferia romana in Una sterminata domenica, opera prima di Alain Parroni che si è fatta apprezzare nella sezione Orizzonti del Festival di Venezia. La recensione di Mauro Donzelli.

Dove la campagna si spinge fino ai margini della città, delle case di un’estrema periferia di Roma, sempre più ampia e anarchica. È questo territorio selvaggio e ibrido, quello abitato dai tre adolescenti protagonisti di un’estate - e oltre - fatta di noia e di apatia nei confronti di un tempo che passa inesorabile e li accompagna alla soglia dell’età adulta. Alex è il più grande, ha compiuto 19 anni e diventerà presto padre, perché la fidanzata Brenda è incinta. Kevin è il terzo in questo triangolo, impegnato nei graffiti e legato agli altri due dall’abitudine e da un rapporto tanto viscerale quanto apparentemente casuale, fra persone dall’esterno apparentemente molto diverse. Un legame mai esplicitato, come accade fra ragazzi. Ogni cosa che fanno coinvolge gli altri due, mentre si muovono fra qualche lavoretto e il litorale, con incursioni nella città eterna e intere giornate trascorse a condividere il nulla. Un nichilismo di fatto, senza farne una bandiera come in altre epoche, ma semplicemente passando il tempo, condividendo quei luoghi e quei ritmi in modo da costituire un sodalizio che li unisce e li isola dal resto della città.

Una sterminata domenica, titolo che ben sintetizza il rapporto fra tempo e spazio di questo non luogo geografico e anagrafico, è l’esordio nel lungometraggio del trentenne romano Alain Parroni. Ai confini di una città che vive del suo rapporto con la storia e il passato, i tre si muovono in un contesto in cui il massimo della storia che li sfiora è costituito dalla speculazione edilizia, da un senso di immobilismo che rende il futuro al massimo un miraggio, mentre stazionano su un ponte pedonale che si affaccia su una strada a più corsie, in cui tutti sembrano muoversi a velocità folle con una destinazione ben precisa in testa.

Parroni costruisce una sinfonia di rumori, suoni e musica, con un linguaggio formale che rielabora linguaggi e video martellanti da social, con un ritmo tanto più rapsodico, alternante la stasi e l’esplosione di frenesia, tanto più il loro habitat è immobile. Quella di Alex, Brenda e Kevin è una storia in fondo classica, di amicizia, amore e gelosia, con nomi che rimandano a sogni di un altrove, a personaggi ammirati in televisione da una generazione che li ha preceduti e qui scompare del tutto. L’unico “adulto” è la nonna di Brenda, mentre il tempo sembra abbia fatto piazza pulita di chi ha provato a crescere e a trovare prima di loro un senso a quelle sterminate domeniche.

L’esordio di Parroni ha un’energia dirompente, una personale visione del racconto e della narrazione che spiazzano e colpiscono, scarnificando al massimo il dialogo per far emergere in primo piano rumori di fondo e i corpi spesso immobili come statue dei tre protagonisti. Hanno il terrore di crescere, pur non confessandoselo, di affrontare responsabilità e nuovi orizzonti, sperando di comportarsi da genitori in maniera diversa da come si sono comportati i loro. Un’oscillazione continua di naturalismo e fughe dalla realtà, cercando del senso nella disperazione che soffocano, fra residui di tenerezza infantile e la ricerca di un proprio ruolo sociale ancora sconosciuto. In fondo, semplicemente, l’adolescenza. La più lunga e sconclusionata delle fasi di crescita, mai veramente superata, ma subito rimpianta.