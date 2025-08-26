Una Scomoda Circostanza: la nostra recensione delll'action crime di Darren Aronofsky con Austin Butler

Divertente, violento e adrenalinico, arriva al cinema il film di Darren Aronofsky Una scomoda circostanza - Caught Stealing. La recensione di Daniela Catelli.

Darren Aronofsky è, con gli alti e bassi che sono le regola di molte carriere, un regista di grande talento, come ha abbondantemente dimostrato coi suoi primi film e con titoli come Il cigno nero, The Wrestler e The Whale, per citare solo i più noti. Cinefilo e conoscitore del cinema mondiale, ha spesso adattato libri o opere teatrali, rappresentando il lato oscuro e triste dell'umanità, la violenza e la sconfitta come componenti quasi inevitabili della nostra esperienza. Anche questo suo nuovo film, Una scomoda circostanza - Caught Stealing (sorpreso a rubare, colto sul fatto) è tratto da un romanzo del 2003, il primo pubblicato da Charlie Huston, autore di crime, horror e fumetti (Moon Night e Wolverine, tra gli altri), che lo ha anche sceneggiato, apertura di una trilogia dedicata al personaggio dell'ex giocatore di baseball Hank Thompson, che vive a New York dopo aver lasciato la California e lo sport in seguito a un incidente di gioco e ad uno automobilistico in cui ha causato la morte di un compagno di squadra (il film presenta solo il secondo). Tutto sommato Hank è un bravo ragazzo, non guida più, dà una mano ai senzatetto e ha una ragazza che lo ama. La sua debolezza è il vizio dell'alcol (in questo rispecchia il passato dell'autore), che soddisfa nel bar in cui lavora: non è cattivo, ma è passivo e si lascia vivere. Tutto cambia quando un suo vicino di casa, un bizzarro punk inglese, gli chiede di badare al suo gatto mentre torna in Inghilterra dal padre morente. Convinto a malincuore, Hank si trova in mezzo a uno sfortunato malinteso: all'oscuro delle attività dell'eccentrico individuo, diventa il bersaglio della violenza delle bande criminali di cui lui tiene nascosto il denaro per riciclarlo, convinti che sia fuggito col malloppo e che il povero Hank sia suo complice.

Questa la storia da cui, con poche varianti (di cui diremo poi) prende il via il film più adrenalinico, divertente e spettacolare diretto da Aronofsky, tanto che all'estero lo hanno considerato, sbagliando, una specie di vacanza dalle tematiche che affronta di solito. Anche se intrisa di umorismo, è infatti una vicenda tragica, dove la violenza è realistica e lascia conseguenze pesanti e la morte colpisce a tradimento. Caught Stealing ha tutti gli elementi di certi classici hard-boiled e film di gangster, innestati sulla realtà newyorkese di fine anni Novanta. Una New York per altro sfruttata benissimo in tutti i suoi quartieri, dalle strade piene di immondizia alle zone più esclusive, dalla metro allo Shea Stadium, dove si svolgono un paio di inseguimenti (memori de Il braccio violento della legge), alla spiaggia di Coney Island. Hank è lo straniero che viene braccato, insieme al bellissimo gatto Bud, a cui finisce per affezionarsi (e che nel libro viene trattato ahimè molto più brutalmente) e che si porta sempre dietro per proteggerlo. E a un certo punto capisce che non può correre e scappare per tutta la vita dai suoi sensi di colpa e dalle sue responsabilità, ma deve decidere cosa fare per sopravvivere. Ovviamente non vi diremo cosa succederà in un film che si dipana tra momenti shock e dialoghi brillanti, sostenuto da interpretazioni brillanti: Austin Butler è perfetto con quella faccia da bambinone e il fisico atletico per dare vita ad Hank, grandiosa è Regina King nel ruolo di Roman (che era un uomo nel romanzo), tenera la sfortunata fidanzata Zoe Kravitz e fanno la gioia di ogni cinefilo le partecipazioni speciali. Nella parte del boss di Hank, il cocainomane proprietario del bar, Paul, ben pochi oggi riconosceranno Griffin Dunne, il magnifico interprete di Fuori orario (si pensa anche a questo capolavoro in certi momenti del film) e Un lupo mannaro americano a Londra.

I due fratelli, nel libro italiani e qua ebrei ortodossi, rispettosi del sabato e della mame, ma veri e propri mostri di crudeltà negli affari) sono, irriconoscibili sotto la barba e i cernecchi, Vincent d'Onofrio e Liev Schreiber, mentre la loro madre è interpretata da Carol Kane, uno dei volti simbolo del grande cinema d'autore degli anni Settanta (Conoscenza carnale, Quel pomeriggio di un giorno da cani, Io e Annie ecc.), e la mamma di Hank, con cui lui parla quotidianamente o quasi al telefono e che vediamo alla fine è... un'altra sorpresa. Concludiamo con un Matt Smith fantastico nel personaggio del punk. A questo proposito, dal momento che le parti parlate in russo, yiddish e portoricano sono giustamente sottotitolate, sarebbe stato bello sentirlo parlare col suo vero accento e non doppiato, come l'abbiamo visto. Era da un pezzo che al cinema non si vedeva un action crime così ben fatto, con la bellissima fotografia del solito Matthew Libatique e la musica Idles nella colonna sonora (a proposito, notevoli anche i titoli di coda). Insomma, un'ora e 47 che vola e che fa uscire dal cinema sorridenti e soddisfatti, a dimostrazione che Aronofsky è in grado di fare quasi di tutto (meno il cinema biblico, ma Noah glielo perdoniamo) e che si diverte a farlo, ricostruendo nel processo i film che ha amato e introiettato, molti dei quali girati nella sua New York, una delle città più fotogeniche al mondo.