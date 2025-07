Una Pallottola Spuntata: recensione del film demenziale con Liam Neeson e Pamela Anderson

Il Frank Drebin di Liam Neeson, figlio del Frank Drebin di Leslie Nielsen, arriva al cinema per rinnovare la pura demenzialità che nella trilogia originale rasentava la poesia. La nuova Pallottola spuntata non sarà mai come l'originale, ma qualche sana risata la strappa senza difficoltà.

Come era successo qualche anno fa con La pantera rosa, resuscitare una saga comico-demenziale che ha fatto ridere diverse generazioni di spettatori, riuscirà sempre a centrare un obiettivo al 100%: consacrare una volta di più il film originale, la cui ennesima visione sarà sempre migliore di qualunque rifacimento.

Per quanto Steve Martin sia un brillante e prezioso interprete del nostro tempo, mai nessuno potrà mai superare l'Ispettore Clouseau di Peter Sellers. E per quanto Liam Neeson sia la migliore scelta possibile per la nuova versione di Frank Drebin, sappiamo bene che Leslie Nielsen non potrà essere sostituito né dimenticato. E, in un certo senso, questo lo si dichiara fin dalla premessa, con il nuovo Drebin che non è altro che il figlio del vecchio Drebin.

L'intento non è certo quello di superare l'originale Una pallottola spuntata, nessun produttore sarebbe così folle da pensarlo. Tantomeno l'irriverente e sagace Seth MacFarlane che è tra le menti dietro al progetto. Quel film, quella trilogia, appartiene al suo tempo, a cavallo tra gli anni 80 e 90, quando il filone di film demenziali era all'apice della popolarità grazie al terzetto Zucker-Abrahams-Zucker, indiscussi portabandiera del genere da oltre un decennio. Poi la società proseguì nel suo percorso evolutivo e demenziale e grottesco iniziarono un po' troppo a essere aggettivi propri della vita reale. Tutto ciò che arrivò parallelamente o successivamente da altri autori non fu altrettanto memorabile, ad eccezione forse della saga di Austin Powers, ma solo per chi può godersela in lingua originale.

E a proposito di doppiaggio, Una pallottola spuntata faceva ancora parte degli anni, degli ultimi anni, di gloriosi adattamenti in italiano che potevano permettersi di essere creativi. In questo nuovo film per esempio, una sciocca e banale battuta pronunciata da Drebin/Neeson come "I will have sparkling water", dove sparkling significa sia frizzante sia scintillante, si chiude con la gag visiva di un cameriere che gli porge un bicchiere d'acqua con dentro uno sparkler acceso, che noi chiamiamo stellina o scintille per le feste.

L'adattamento italiano lo traduce con "prendo dell'acqua scoppiettante", una modifica che certamente si accoppia all'immagine, ma che non fa ridere perché priva di doppio senso. Piuttosto che perdere una risata, un tempo sarebbe stata cambiata la struttura dello scambio di battute, se necessario, pur di arrivare a trovare una soluzione più fantasiosa ma calzante. Da anni, però, con gli spettatori sempre sul piede di guerra per sindacare su traduzioni e adattamenti, le edizioni italiane si sentono meno autorizzate a "stravolgere" gli script originali.

Quelli che erano gli obiettivi preposti, in ogni caso, possono ritenersi raggiunti. Senza incensi, lodi o dignità di stampa. Nel corso dei suoi onesti 85 minuti di durata, Una pallottola spuntata fa ridere, a volte di più, a volte di meno.

Neeson fa una buona versione del Frank Drebin degli anni 2020 con un copione che rispetta l'essenza del brand, e del suo originale interprete, che vuole omaggiare. La caratura di attore drammatico messa al servizio del puro nonsense è qualcosa che gli avevamo già visto fare durante le ospitate nei talk show americani. Al suo fianco, Pamela Anderson trova una propria confort zone nel diventare una bislacca femme fatale. Per chi riuscirà a riconoscerla, in un veloce primo piano compare la Priscilla Presley che ricoprì quel ruolo all'epoca.

Il regista Akiva Schaffer scrive la sceneggiatura insieme ai suoi collaboratori ricalcalcando la struttura narrativa del film del 1988, con tanto di dispositivo che soggioga le persone con una sorta di ipnosi e un finale ambientato durante un match sportivo. Eppure anche qui, la mente continua a riportarci inesorabilmente a Nielsen/Drebin/Pallazzo/arbitro del leggendario incontro di baseball del primo film.