Scritta con gusto e sensibilità, la commedia Una bugia per due trova un non facile equilibrio tra sentimento, risate e qualche riflessione, pur privilegiando una leggerezza di fondo che dall'inizio arriva ai titoli di coda. Ecco la nostra recensione del film.

Da anni il cinema francese ci vizia con commedie che lambiscono il dramma, toccano le corde emotive e con delicatezza ci traghettano dalla risata al sorriso, dal sorriso agli occhi lucidi e ritorno. Quando sensibilità artistica e tecnica affinata si incontrano, gli autori sono capaci di cullarci con profonda leggerezza. Una bugia per due è una commedia che eleva la leggerezza a filosofia di vita, quella che vorremmo avere in qualunque contesto quotidiano senza perdere di vista ciò che davvero teniamo a cuore.

Rudy Milstein, con una lunga carriera da attore a teatro e qui al suo esordio da regista nel lungometraggio, imposta l'umorismo del film con la prima scena, introducendo il goffo personaggio di Louis, interpretato da Vincent Dedienne. Timido, insicuro, maldestro, questo giovane avvocato sbaglia in continuazione tempi e modi per relazionarsi ai colleghi di lavoro, tutti con più esperienza di lui, ma la diagnosi di un cancro cambia la percezione della sua presenza in una stanza. All'improvviso la gente gli dà credito, soprattutto la boss dello studio legale che gli affida la difesa di una fabbrica di pesticidi, accusata di aver provocato il cancro a un gruppo di persone. L'uomo soccombe anche di fronte alle figure femminili dalla forte personalità, ma di opposti intenti, inteepretate da Clémence Poésy (Elsa, avvocato senior) e Géraldine Nakache (Hélène, portavoce dei malati).

La storia prosegue facendo leva sull'inerzia del suo protagonista, incapace di sovrastare la sua goffaggine, di colmare la sua assenza di coraggio e in generale di capire quale strada percorrere, anche sentimentalmente. Louis racconta una bugia dopo l'altra, ognuna con l'intento di nascondere la precedente, in una escalation che ci lascia immaginare il rumore dello schianto quando tutto andrà in frantumi. Milstein, che si ritaglia una parte del ruolo del vicino di casa incapace di provare emozioni, fa oscillare il suo protagonista tra verità e menzogna, alternando gli effetti degli equivoci. Risate e sentimenti rimangono in equilibrio all'interno del tono del film che non ha l'ambizione di essere credibile, e che sfrutta un'intelligente narrazione per mantenere intatta la vivacità.