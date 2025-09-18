Una battaglia dopo l'altra, recensione del film di Paul Thomas Anderson: la rivoluzione con l'amore

Paul Thomas Anderson firma l'ennesimo, grandissimo film: libero e disordinato come Vizio di forma (c'è sempre Pynchon alla base), tagliente e spietato come Il filo nascosto, caldo e pieno di sentimento come Licorice Pizza. La recensione di Una battaglia dopo l'altra di Federico Gironi.

“Viva la revolución!”, grida Bob, un tempo Pat, ovvero Leonardo DiCaprio, con addosso un accappatoio e in qualche modo perennemente sotto l’effetto di qualche alcool o droga, piccolo grande Lebowski ben poco rilassato e molto paranoide, costretto a combattere, suo malgrado, una battaglia dopo l’altra.

Bob, capelli lunghi e spettinati, mal raccolti in un man-bun, baffi a manubrio, incedere goffo (cadrà da un palazzo da 12 metri di altezza durante un tentativo di fuga sui tetti in notturna, conclusione esilarante di una delle tante sequenze cinematograficamente e visivamente splendide di questo film), Bob, dicevamo, è un po’ un cialtrone. Alla rivoluzione, tentata, si era prestato più di 15 anni prima, in qualità di esperto di fuochi d’artificio e esplosivi, più per amore di Perfidia Beverly Hills - barricadera durissma e purissima, almenofinché non la beccano - che per altro.

D’altronde anche il suo acerrimo nemico, il colonnello Steven Lockjaw, spietato e letale esecutore di politiche razziste, para-fasciste e liberticide dettate dall’altro, a modo suo è un cialtrone: non foss’altro per il ridicolo taglio di capelli che porta, per la camminata sbilenca, per le t-shirt troppo attillate (“non sono un omosessuale!” grida non troppo convinto: vi ricorda qualcuno?), per il modo in cui gestisce la questione più delicata della sua carriera, per il suo infantile sogno di inclusione in una loggia segreta dal nome ridicolo di “I Pionieri del Natale”. Ma Lockjaw è un cialtrone anche perché le sue, di battaglie, le manda un po’ a ramengo perché, pure lui, pende sottomesso dalle labbra (entrambe le paia) di Perfidia. E questo suo farsi sottomettere inebriato e masochista dal simbolo incarnato di tutto quel che dovrebbe odiare metterà a rischio il suo ingresso nella loggia, più di 15 anni dopo, ed è anche il simbolo di una certa confusione mentale che regna dalla sua parte politica.

Partiamo da qui. Partiamo da qui perché Paul Thomas Anderson, di cui pare di cogliere lo scintillio ironico e sornione negli occhi e nelle lenti dell’obiettivo, dentro a Una battaglia dopo l’altra ha messo anche la farsa, e perché a dispetto delle apparenze superficiali racconta benissimo di come tutti, i rivoluzionari del gruppo French 74 di cui facevano parte Bob e Perfidia, e le forze reazionarie e controrivoluzionarie, financo fasciste guidate da Lockjaw, vivano delle stesse ingenuità, degli stessi difetti, degli stessi estremismi. Delle stesse attrazioni.

Certo, da un lato c’è la ragione della giustizia, dell’equità e del progresso, dall’altra solo la cospirazione violenta e razzista che mira al mantenimento di uno status quo iniquo, non è che la cosa non sia dichiarata. Ma il punto, e qui sta la cosa davvero interessante, è che da una parte come dall’altra in modi e con ruoli diversi, quella generazione lì ha fallito. O cova appunto sogni infantili e narcisisti come Lockjaw, o si è ritirata in un privato edonista e paranoide come Bob. È il tempo di una generazione nuova, dice Anderson alla fine del film. Di una generazione in qualche modo figlia di entrambe quelle parti sconfitte da loro stesse o dalla storia.

È il tempo di Willa, che è la figlia di Bob, ma forse pure di Lockjaw.





Come in Vizio di forma, Anderson parte da Pynchon per poi fare la sua cosa, andare per la sua strada, inseguire la sua idea. Di quel capolavoro del postmodernismo letterario, oltre alle bozze dei personaggi principali, rimane soprattutto la stratificazione, la sovrabbondanza, la voglia di mescolare carte e livelli.

In Una battaglia dopo l’altra c’è la farsa, certo, l’abbiamo detto, ma c’è pure - in maniera deliziosamente raffinata e quasi indiretta - la satira politica, la polemica contro un presente mica dissimile dal recente passato del film. C’è la commedia, c’è l’azione, e che azione: anche quella di quel dilatato inseguimento tra tre auto lungo una strada tutta dossi nel deserto che sta alla fine del film, che cinema purissimo e mozzafiato, molto seventies, e assieme citazione implicita di quel che dice sempre il meraviglioso personaggio di Benicio Del Toro, rilassatissimo e efficientissimo - lui sì! - gestore di una rete segreta a sostegno degli immigrati messicani, di quella frase (“ocean’s wave”) con cui invita spesso Bob a respirare e calmarsi.

E c’è il dramma, quasi il melodramma se vogliamo, perché alla fine della fiera Una battaglia dopo l’altra, in estrema sintesi, è la storia di un padre che vuole salvare una figlia, la figlia al quale ha dedicato la vita, a costo di perdere l’amore, rinunciare alla politica e vivere nella paura. È un film sulla paternità, quella fatta bene di Bob e quella rinnegata di Lockjaw, e sul crescere una figlia, un figlio, quel che è, perché diventi migliore di noi. Più giusta, più sana, più coraggiosa. Perché è con quello, con l’amore, che si fanno le rivoluzioni.

Anderson abbonda, straborda, ma non perde mai il controllo di niente, nemmeno per un istante. Appassiona, diverte, convince. Prende posizione, anche politicamente.. Surfa con l’eleganza di un cinema classico e modernissimo assieme sull’onda del racconto, pronto a ribaltare con un tocco, una battuta, un taglio di montaggio o un’espressione i toni e lo stile del suo film. Abbraccia, rispecchia, deride le contraddizioni della nostra epoca, ma della nostra epoca rifiuta e deride il tratto più idiota di tutti: quello per cui le cose debbano essere sempre chiare, semplici, binarie, prive di sfumature. Niente è chiaro, semplice, banale, ideologico, privo di chiaroscuri e contraddizioni, in Una battaglia dopo l’altra. Ce ne fossero di più, di film e di pensieri di questo genere, di questa portata, di questa intelligenza. E con una colonna sonora pazzesca come quella di Johnny Greenwood, che si mescola alle note di Beyoncé come alle parole di Gil Scott Heron.