Un film fatto per Bene, la recensone del film di Franco Maresco

Debutta nelle sale in contemporanea con la presentazione in concorso a Venezia il nuovo film del geniale autore palermitano. La recensone di Un film fatto per Bene di Federico Gironi.

Il geniale Carmelo è morto, il cinema è morto, e pure Franco Maresco non si sente tanto bene. O Bene, per giocare coi nomi e le parole come si fa nel titolo di questo film a suo modo totale.

Eppure, in una delle tante scene esilaranti e surreali di questo Un film fatto per Bene, Franco Maresco dichiara a dei giornalisti riuniti in conferenza stampa: “Sono il Carmelo Bene del XXI secolo”; loro ci rimangono di sasso e lui quindi chiosa mesto: “Vedo che non siete d’accordo”. C’è poco da essere d’accordo o meno: perché Franco Maresco non sarà il Carmelo Bene del XXI secolo, nessuno forse lo può essere, ma è la cosa - non dico persona perché qui si trascende la singolarità di un artista per andare a toccare la totalità della sua essenza e della sua produzione - che gli si avvicina di più. Nell’essere invariabilmente contro, nella provocazione, nella misantropia, nello sberleffo cinico e feroce, nel sarcasmo intellettuale. Nel fare dell’opera (qui cinematografica) qualcosa di imprevedibile, inclassificabile, inaudito.

Un film fatto per Bene è un film senza confini, regole, definizioni, nel quale il suo autore prende finzione e documentario, metacinema e autoanalisi, farsa e tragedia e le compenetra al punto da far perdere di significato ogni possibile distinzione, ogni possibile singola sfumatura identitaria. Le figure grottesche e spietate di Cinico TV si alternano e si sovrappongono con quelle di San Giuseppe da Copertino, il Santo volante, con le suggestioni del teatro di Scaldati, con le vittime della Seconda Guerra di Mafia, con presunti sosia di Carmelo Bene, con i collaboratori e gli amici di Franco Maresco, con lo stesso Maresco. Un Maresco che tanto più è raccontato come assente e svanito - in quello che con una qualche difficoltà potremmo definire il canovaccio del film - tanto più lo domina in ogni sua sfumatura.





Come Carmelo Bene, Franco Maresco è titanico, immanente, autodistruttivo e spietato: si veda soprattutto quella lunga sequenza in cui accoglie l’ingresso sul suo set di quella sua creatura che risponde al nome di Francesco Puma per metterlo alla berlina con un sadismo crudele capace però di diventare esilarante. Spietato Maresco lo è con il mondo del cinema italiano (e non solo), di cui per l’appunto certifica il decesso, con la tecnologia che permette a tutti gli inetti del mondo di prendere la loro rivincita nei confronti dei veri artisti, con Gigi Marzullo “che in un paese normale andrebbe a vendere pop corn e Coca-Cola”, con un mondo che per lui - e forse non solo per lui - ha superato ogni idea possibile di degrado e oscenità, ogni possibile idea di Cinico TV o di Totò che visse due volte.

E però, prima e più che contro chiunque altro, Franco Maresco è spietato nei confronti di sé stesso, nelle sue ossessioni, delle sue depressioni, della sua incessante determinazione a tendere all’indeterminato, all’incompleto, al fallimento. Certo, ci sono - vivaddio - tanta ironia e tanta autorionia in questo film che ti fa ridere fino alle lacrime per poi farti balenare il pensiero che, come nel cimitero verdoniano, “C’è poco da ridere”, ma per l’appunto si tratta di ironia e autoironia che sono carburante per un’esistenza altrimenti impossibile, il solo modo “per dare forma alla rabbia e all’orrore che provo per questo mondo di merda”, per dirla con Maresco.

Eppure, in tutto questo, in questo costante paradosso, più Franco Maresco sprofonda, più riesce a salire, e a volare alto, proprio come il Santo Giuseppe. Carmelo Bene diceva “Il talento fa quello che vuole, il genio fa quello che può. Del genio ho sempre avuto la mancanza di talento”. Ecco, con Un film fatto per Bene Franco Maresco ha fatto quello che ha potuto.