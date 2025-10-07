TGCom24
Home | Film | 2024 | Un Crimine Imperfetto | Recensione

Un crimine imperfetto, la recensione: un orso, tre cadaveri e una valigia piena di soldi

Federico Gironi
07 ottobre 2025
3 di 5

Franck Dubosc rubacchia ai Coen e a P'tit Quinquin per girare una gradevole commedia venata di noir e di spirito natalizio di grande solidità industriale. La recensione di Un crimine imperfetto di Federico Gironi.

Un crimine imperfetto, la recensione: un orso, tre cadaveri e una valigia piena di soldi

Sui monti del massiccio del Giura, quelli che segnano il confine tra Francia e Svizzera, non ci sono orsi. O così pensano tutti. Ma è proprio un orso, invece, la scintilla inaspettata dalla quale partono gli eventi di Un crimine imperfetto, il sassolino che si muove e diventa man mano una valanga.
A incontrare l’orso - primi e ultimi, a dirla tutta - sono dei migranti che, accompagnati da una guida, cercano di attraversare illegalmente il confine; conseguenza del bailamme e del panico seguito a quell’incontro, dell’effetto valanga di cui sopra, è che in maniera smaccatamente coeaniana Michel e Cathy (Franck Dubosc e Laure Calamy) coppia di coltivatori di abeti messa alle strette da anni di convivenza, da Doudou, figlio 12enne con qualche problema, e dalla cronica mancanza di denaro, si trovano per le mani due cadaveri da gestire che poi diverranno tre, e la più classica delle valigie piene di soldi. Nel frattempo i migranti finiranno ospiti della caserma dei gendarmi dove comanda il Roland di Benoît Poelvoorde: ma più di questi poveri cristi lui, oltre che della figlia 18enne e un po’ ribelle, questo poliziotto dovrà occuparsi di ovuli di droga e dei cadaveri fatti riapparire in segreto dai suoi concittadini dopo qualche stravagante e divertente tentativo di farli sparire.

Guardi questo film di Dubosc (non solo protagonista ma anche regista e co-sceneggiatore) e pensi che dentro ci sono un sacco di cose. Ovviamente ti vengono in mente i Coen, ma pure il Sam Raimi di Soldi sporchi, ma - vuoi per la figura di Doudou, vuoi per certe dinamiche poliziesche, vuoi per il fatto di raccontare una piccolissima e provincialissima comunità - punterei senza esitazione un soldino o forse due sul fatto che Dubosc abbia visto e metabolizzato a modo suo anche il P’tit Quinquin di Bruno Dumont.
Il fatto che sia ambientato proprio in quei giorni fa sì che Un crimine imperfetto sia anche un film pervaso, in maniera tutta sua, di uno spirito natalizio che ne influenza la risoluzione, ma anche prendendo in considerazione tutto questo, in fin dei conti, mi pare che più di ogni altra cosa questo di Dubosc sia un film che senza troppi sforzi possiamo inserire nel filone dei tanti titoli “eat the rich” che abbiamo visto di recente al cinema.

La valigia di soldi, dicevamo, piovuta in maniera rocambolesca in grembo a Michel e Cathy, che però basta vederli all’opera per pochissimo per capire che quella roba lì loro non saranno in grado di gestirla da soli, e pur a malincuore vedranno la valigia passare anche per le mani del curato locale, e infine in quelle di Roland. Che, da bravo gendarme, sarebbe (condizionale) obbligato a consegnare a chi di dovere. Andrà ovviamente a finire diversamente, andrà a finire che un po’ tutti in quella comunità tipicamente esemplare del 99% beneficeranno di quei soldi venuti dal nulla, mentre dietro le quinte hanno impazzato vicende comico-criminali che coinvolgevano sicari della mala, trafficanti vari, locali per scambisti e giganteschi schermi OLED.
Poi, non è che sia un film militante, Un crimine imperfetto. Al contrario, è un film che è perfetta espressione di un sistema industriale, quello francese, nel quale valorizzando le proprie risorse (il territorio, attori come un grandissimo Poelvoorde, registi e sceneggiatori) riescono a valorizzare lo spettatore (nel senso della sua soddisfazione). Cinema commerciale, certamente, ma fatto bene e senza sbracare. Non proprio uguale a tanto cinema di casa nostra.



Federico Gironi
  • Critico e giornalista cinematografico
  • Programmatore di festival
Suggerisci una correzione per la recensione
Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
lascia un commento
Ora nelle sale
Una Battaglia dopo l'Altra
A Big Bold Beautiful Journey - Un Viaggio Straordinario
La Casa delle Bambole di Gabby - Il Film
La Voce di Hind Rajab
HIM
Together
Esprimi un Desiderio
Testa o Croce?
Avatar 2: La Via dell'Acqua
Top Gun
Twilight
The Life of Chuck
Material Love
The Conjuring: Il Rito Finale
Le Città di Pianura
Duse
I Puffi - Il Film
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito
L'Attachement - La Tenerezza
AG4IN - Il film del quarto scudetto del Napoli
Downton Abbey 3 - Il Gran Finale
Zvanì - Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli
Dalai Lama - La saggezza della felicità
Troppo Cattivi 2
Tutti i film in programmazione