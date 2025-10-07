Un crimine imperfetto, la recensione: un orso, tre cadaveri e una valigia piena di soldi

Franck Dubosc rubacchia ai Coen e a P'tit Quinquin per girare una gradevole commedia venata di noir e di spirito natalizio di grande solidità industriale. La recensione di Un crimine imperfetto di Federico Gironi.

Sui monti del massiccio del Giura, quelli che segnano il confine tra Francia e Svizzera, non ci sono orsi. O così pensano tutti. Ma è proprio un orso, invece, la scintilla inaspettata dalla quale partono gli eventi di Un crimine imperfetto, il sassolino che si muove e diventa man mano una valanga.

A incontrare l’orso - primi e ultimi, a dirla tutta - sono dei migranti che, accompagnati da una guida, cercano di attraversare illegalmente il confine; conseguenza del bailamme e del panico seguito a quell’incontro, dell’effetto valanga di cui sopra, è che in maniera smaccatamente coeaniana Michel e Cathy (Franck Dubosc e Laure Calamy) coppia di coltivatori di abeti messa alle strette da anni di convivenza, da Doudou, figlio 12enne con qualche problema, e dalla cronica mancanza di denaro, si trovano per le mani due cadaveri da gestire che poi diverranno tre, e la più classica delle valigie piene di soldi. Nel frattempo i migranti finiranno ospiti della caserma dei gendarmi dove comanda il Roland di Benoît Poelvoorde: ma più di questi poveri cristi lui, oltre che della figlia 18enne e un po’ ribelle, questo poliziotto dovrà occuparsi di ovuli di droga e dei cadaveri fatti riapparire in segreto dai suoi concittadini dopo qualche stravagante e divertente tentativo di farli sparire.

Guardi questo film di Dubosc (non solo protagonista ma anche regista e co-sceneggiatore) e pensi che dentro ci sono un sacco di cose. Ovviamente ti vengono in mente i Coen, ma pure il Sam Raimi di Soldi sporchi, ma - vuoi per la figura di Doudou, vuoi per certe dinamiche poliziesche, vuoi per il fatto di raccontare una piccolissima e provincialissima comunità - punterei senza esitazione un soldino o forse due sul fatto che Dubosc abbia visto e metabolizzato a modo suo anche il P’tit Quinquin di Bruno Dumont.

Il fatto che sia ambientato proprio in quei giorni fa sì che Un crimine imperfetto sia anche un film pervaso, in maniera tutta sua, di uno spirito natalizio che ne influenza la risoluzione, ma anche prendendo in considerazione tutto questo, in fin dei conti, mi pare che più di ogni altra cosa questo di Dubosc sia un film che senza troppi sforzi possiamo inserire nel filone dei tanti titoli “eat the rich” che abbiamo visto di recente al cinema.

La valigia di soldi, dicevamo, piovuta in maniera rocambolesca in grembo a Michel e Cathy, che però basta vederli all’opera per pochissimo per capire che quella roba lì loro non saranno in grado di gestirla da soli, e pur a malincuore vedranno la valigia passare anche per le mani del curato locale, e infine in quelle di Roland. Che, da bravo gendarme, sarebbe (condizionale) obbligato a consegnare a chi di dovere. Andrà ovviamente a finire diversamente, andrà a finire che un po’ tutti in quella comunità tipicamente esemplare del 99% beneficeranno di quei soldi venuti dal nulla, mentre dietro le quinte hanno impazzato vicende comico-criminali che coinvolgevano sicari della mala, trafficanti vari, locali per scambisti e giganteschi schermi OLED.

Poi, non è che sia un film militante, Un crimine imperfetto. Al contrario, è un film che è perfetta espressione di un sistema industriale, quello francese, nel quale valorizzando le proprie risorse (il territorio, attori come un grandissimo Poelvoorde, registi e sceneggiatori) riescono a valorizzare lo spettatore (nel senso della sua soddisfazione). Cinema commerciale, certamente, ma fatto bene e senza sbracare. Non proprio uguale a tanto cinema di casa nostra.