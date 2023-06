Sam Hargrave aveva lasciato tutti a bocca aperta col primo Tyler Rake e qui - non poteva essere altrimenti, in un film del genere - gioca tutto al rialzo. La recensione di Tyler Rake 2 di Federico Gironi: il film esce in streaming in 16 giugno.

Avevamo immaginato bene tutti. Da quel fiume, dal Buriganga (il fiume di Dacca, 17 verticale), Tyler Rake era stato ripescato. Ripescato, portato in elicottero a Dubai, ospedalizzato, rimesso in piedi. Malconcio, certo, ma rimesso in piedi.

E però anche pensionato (si fa per dire) dall’amica e collega Nik, quella che sotto sotto lo ama (e come potrebbe essere altrimenti), che si è occupata di lui e lo ha ricollocato in una deliziosa piccola baita in Austria, dove Tyler ritrova il suo cane (ma non le galline: le ricomprerà) e tutto quello che aveva nella casa australiana. Un tutto che sta in una scatola da scarpe, e un tutto che è sintetizzato nei ricordi di suo figlio.

Si riparte da qui, da quello che pare un finale, ma che sappiamo essere un nuovo inizio. Anche perché poi alla porta della baita bussa Idris Elba, che con lui porta la classica offerta che non si può rifiutare. Anche perché l’offerta - che prevede un ritorno a essere operativo, ovviamente - viene dalla sua ex moglie.

Il lavoro è quello di tirare fuori da un carcere georgiano la ex cognata di Tyler e i suoi due figli, finiti lì dentro perché il marito di lei e padre dei ragazzi li vuole con sé anche in gattabuia. Lui, quello che è in carcere, è col fratello lo spietato leader di un’organizzazione criminale violentissima e potentissima, dai tratti quasi messianici. E siccome penso sia sufficientemente chiaro a questo punto che la questione, in Tyler Rake 2, è una questione di famiglia e di sangue (in tutti i sensi), si capisce che quando Tyler porta via la donna e i ragazzi facendo fuori l’uomo, il di lui fratello farà di tutto per dar loro la caccia.

Lo schema iniziale, insomma, è simile a quello del primo film: si parte da un’estrazione (Extraction è il titolo originale della serie), ma qui le cose si complicano, perché dopo l’estrazione c’è una fuga interminabile e spettacolarissima che si svolge dapprima in Georgia - in auto prima, su un treno poi - e poi a Vienna, dove Tyler e compagnia vengono raggiunti dai georgiani incazzatissimi, e devono salvare la pelle facendo fuori tutti.

Cambiano alcuni cromatismi - via i gialli e gli arancioni dell’India, largo al grigi e ai blu di Georgia e Austria - e rimangono immutati altri: quelli del rosso del sangue.

Sam Hargrave aveva lasciato tutti a bocca aperta col primo Tyler Rake, suo esordio, e qui - non poteva essere altrimenti, in un film del genere - gioca tutto al rialzo, realizzando scene d’azione capaci di lasciare davvero a bocca aperta e che confermano la stabilità esplosiva di quella miscela che aveva già proposto, e che pare nascere dall’incontro del cinema d’azione muscolare degli anni Ottanta (qui Chris Hemsworth a tratti pare proprio lo Schwarzenegger di Commando o di Danko) con quello d’arti marziali metropolitano di The Raid, sempre spolverato da certe retoriche visive e melodrammatiche alla John Woo, con l’aggiunta di una goccia - una - di Mission: Impossible.

Certo, il rilancio di Tyler Rake 2 comporta anche un sovraccarico di scrittura (e la scrittura non è la cosa forte della serie), che in questo caso forse spiega e dice troppo, e che soprattutto calca un po’ eccessivamente sulle questioni familiari, e sul passato e i fantasmi e i sensi di colpa del suo protagonista, ma di fronte alla mezz’ora di adrenalina ininterrotta (anche nel senso di piano sequenza) composta dalla sequenza del carcere e della fuga all’esterno, o ai venti minuti di scontri nel grattacielo di Vienna (in cui c’è spazio anche per sottili omaggi al primo Die Hard), queste sono considerazioni che lasciano il tempo che trovano.

Se dopo gli anni Ottanta Hollywood aveva inseguito l’eleganza aerea e coreografica dell’action di matrice hongkonghese, è da tempo oramai che il cinema d’azione americano si è andato perdendo in un’astrazione ludica e immateriale figlia del digitale, del fumettismo a tutti i costi, dell’ironia postmoderna. È stata la serie di Tyler Rake a restituire corpo e fisicità (ma non gravità eccessiva) a questo genere nobilissimo.

È per questo, anche, e non solo perché Hemsworth funziona come macchina fisica meglio di Keanu Reeves, che penso che questi due film di Sam Hargrave siano superiori a quelli della serie di John Wick. Che - film più, film meno - sono magari anche divertenti, ma che spesso superano il limite: vuoi di minuti complessivi, vuoi di voglia di creare mondi e miti, vuoi di fumettismo.

Tyler Rake, invece, con buona pace del suo estremismo, rimane sempre un personaggio concretissimo, tangibile, se volete quotidiano. E le conclusioni dei suoi film, i loro scontri finali, compreso quello di questo secondo capitolo, le sue sofferenze, stanno lì a dimostrarlo.

E a proposito di conclusioni: sì, la porta a un terzo capitolo è apertissima.