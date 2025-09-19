Tutto quello che resta di te: recensione del film che ci permette di capire il trauma palestinese

La regista Cherien Dabis cerca di dare una forma cinematografica a un trauma intergenerazionale assumendosi la responsabilità di ritrarre una popolazione oppressa, umiliata e decimata di fronte a un invasore armato. Tutto quello che resta di te è ora al cinema, distribuito da Officine UBU.

Le prime immagini ci portano in Cisgiordania nel 1988 con due amici adolescenti che si inseguono in strada. Il clima scherzoso cambia quando i ragazzi notano alcune persone raggrupparsi di fronte a un posto di blocco. Uno di loro si unisce alle proteste contro i militari al grido di Intifada (rivoluzione), la situazione precipita rapidamente e vengono sparati colpi di arma da fuoco.

Questo è il prologo di Tutto quello che resta di te, collocato al centro del lungo arco narrativo della storia che copre un tempo di oltre settantacinque anni. Il primo piano di un’anziana donna ci spiega che per capire chi sia suo figlio, dobbiamo conoscere la storia del nonno. È qui che inizia il racconto della saga di una famiglia palestinese, nel lontano 1948 quando fu messa in atto la Nakba, la pulizia etnica degli arabi palestinesi da parte dell'esercito israeliano attraverso l'espropriazione di terre, beni e proprietà e il forzato sfollamento.

Il volto di quella donna, coperto da un make-up per invecchiarla, appartiene a Cherien Dabis, regista, sceneggiatrice e protagonista femminile del film. Con queste responsabilità artistiche sulle spalle, Dabis cerca di dare una forma cinematografica a un trauma intergenerazionale assumendosi l'ulteriore carico di ritrarre una popolazione umiliata di fronte a un invasore armato.

La regista narra la storia di una famiglia per raccontarle tutte. Cherien Dabis realizza un film ambizioso, coraggioso e necessario, soprattutto per gli spettatori occidentali che ancora faticano a inquadrare la questione israelo-palestinese. Non si tratta di un film politico, ma un chiaro punto di vista c'è, quello di una popolazione che ha perso progressivamente libertà, diritti e aspirazioni. Con salti temporali dal 1948 al 1978 e dal 1988 a un momento più recente, la storia è più intima che epica nella sua ricerca di autenticità. Siamo invitati a diventare testimoni di una vita trascorsa in uno stato di occupazione permanente, dove rassegnazione e rivoluzione sono gli estremi di un pendolo che oscilla tra una generazione e l'altra. L'istinto di sopravvivenza può far abituare al dolore, ma il dolore può scatenare la rabbia repressa.

Tutto quello che resta di te riduce la complessità della situazione israelo-palestinese all'unica lingua comprensibile per tutti. Non l'arabo, né l'ebraico. Le emozioni parlano forte e chiaro e arrivano dritte al cuore di chi guarda. Un aranceto diventa il simbolo della perdita di identità e di cultura dei palestinesi e dell'inizio di una lunga prova di resilienza che si è ormai diluita nel sangue versato dalle atrocità commesse nel corso dei decenni fino ad oggi. Dabis ci permette di abitare insieme a Sharif, Salim, Hanan e Noor, di capirne l'evoluzione dei sentimenti, delle frustrazioni e del crescente e insopportabile senso di rivalsa. Il titolo del film si riferisce a questo, a quanto rimane di una famiglia, e di un popolo, dopo tutti i traumi vissuti. Ma è anche l'elaborazione del trauma di una madre e del destino di suo figlio.