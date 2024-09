C'era una volta finalmente il mitologico pianeta di Cybertron alle prese con un rapporto di amicizia fra due umili robot legati da una grande amicizia. La sorprendente origin story di Optimus Prime e Megatron viene raccontata in un film d'animazione, Transformers One. La recensione di Mauro Donzelli.

Dietro un’acerrima rivalità e un odio assoluto, molto spesso prima c’è stata una grande amicizia. Specie nell’ambito virile della grande tragedia dal nobile passato, o per i robottoni della Hasbro, quei transformer diventati ormai da diciassette anni, e otto film, una delle franchise cinematografiche action più fracassone e di successo di questi tempi. Paramount questa volta vuole dare una scarica di adrenalina alla sua divisione Animation con un capitolo spurio della serie, dopo il buffo eterodosso Bumblebee, riconoscendo probabilmente una certa stanchezza, in termini di qualità e di risposta del pubblico. La vera novità di Transformers One, che per la prima volta ci conduce nel tanto invocato e mitologico pianeta di Cybertron, tre miliardi di anni prima dell’arrivo di Autobot e Decepticon sulla Terra, è la semplicità della storia raccontata.

In maniera quasi inedita nell’era delle grandi saghe, in cui ogni capitolo prevedere la conoscenza esatta di ogni film, serie, fumetto, gadget precedente, con Hollywood che sembra persa in una labirinto di universi paralleli e molteplici, fra personaggi che appaiono e scompaiono, cambiano più o meno senza preavviso, Transformers One racconta l’elementare a antica storia di una grande amicizia tramutatasi in una leggendaria rivalità. Si riparte dall’inizio, senza manuali d’istruzioni e con una semplicità adatta ai grandi e ai piccini, ma soprattutto a chi vuole godersi una storia che spiazza anche per la sua valenza politica quasi militante. È infatti il racconto di due minatori robot, alla base della piramide sociale e senza la possibilità di trasformarsi specifica delle caste più nobili, che idolatrano il “Migliore di tutti”, il leader dall’apparenza impeccabile e pronto a comprendere tutto il suo popolo, salvo diventare acerrimi ribelli pronti a rivendicare i loro diritti, una volta chiaro il tradimento subito da tutti.

Un socialismo robot che porta a una rivoluzione inattesa, che viaggia in parallelo con il forte legame fra i futuri Optimus Prime e Megatron, che inizia a sgretolarsi quando intendono diversamente l’applicazione pratica della loro lotta per l’emancipazione. Quasi una faida interna fra rivoluzione armata e una spinta all’avanzamento senza troppi spargimenti di parti metalliche, proponendosi come alternativa moralmente superiore a chi ha governato per anni con l’inganno. Chi l’avrebbe mai detto che un film della serie di Transformer proponesse questa forte connotazione sociopolitica, oltre che epica all’inseguimento della tragedia antica? Ha aiutato senz’altro un regista come Josh Cooley, arrivato alla Paramount da pochi anni dopo un’esperienza già che decennale alla Pixar, dove, fra le altre cose, ha codiretto Toy Story 4 con John Lasseter e sceneggiato Inside Out.

Si nota la sensibilità della tradizione della casa della lampada, che permette a Transformers One di concentrarsi sullo spettacolo puro, andando anche in profondità su sentimenti umani eterni come l’amicizia e il suo opposto, l’affermazione di sé e la rivendicazione di una società equa e giusta. Con una giusta dose di ironia e d’azione e una caratterizzazione dei protagonisti e dei robot di contorno ben fatta. Una sana dose di semplicità per uno spettacolo che non promette altro che un momento di piacevole condivisione in sala e in famiglia.