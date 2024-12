Un dramma vestito da commedia lieve, che non disdegna incursioni quasi comiche, con un occhio a Ozu e uno quasi a Miyazaki, ma senza strabismi. La recensione di Tofu in Japan - La ricetta segreta del signor Takano di Federico Gironi.

L’incipit è quasi folgorante, eppure morbido e mai nemmeno lontanamente aggressivo.

Siamo in una piccola cittadina poco distante da Hiroshima (e la cosa avrà il suo peso), un posto che sembra quasi lo stesso in cui è ambientato Ponyo, però reale. E lì entriamo piano piano in un laboratorio dove un uomo un po’ anziano e una donna più giovane, che scopriremo essere padre e figlia, stanno preparando in silenzio e con grande cura del tofu.

Attenzione, però, perché non c’entrano programmi come Linea verde o similari: quelle scene di artigianato alimentare, che pure ricordano vagamente certe preparazioni del Gusto delle cose, stanno lì non per il tofu in sé, non per una questione di identitarismo gastronomico, ma a simboleggiare qualcosa di più complesso e sfumato.

Da un lato, evidentemente, che questo film di Mitsuhiro Mihara tratta il cinema, cura il cinema, crea il cinema con la stessa attenzione e la stessa delicatezza che questi due protagonisti hanno nei confronti del tofu. Da un altro, che la testarda convinzione con cui padre e figlia portano avanti una lavorazione forse antistorica, sicuramente opposta alle dinamiche imperanti del capitale, se non altro per il rifiuto della fretta e per l’imperativo qualititativo, è qualcosa che va oltre lo specifico di un alimento e che finisce per avere a che fare con il sentimento, e magari anche con l’antropologia.





Il padre è burbero e scontroso, ma buono e in fondo fragile. La figlia silenziosa e paziente. Ha cinquant’anni, lei, un matrimonio finito male alle spalle. Spinto da una comica combriccola di amici che si ritrova dal barbiere locale, e complice qualche malanno di salute, l’uomo si fa convincere a mettere su una specie di casting per trovare un nuovo possibile marito della figlia, mentre in parallelo incontra a sua volta una donna gentile e interessante. Ovviamente niente andrà come deve andare, o forse esattamente il contrario.

Tofu in Japan - La ricetta segreta del signor Takano guarda a Ozu e pure a Miyazaki, con una spolverata del Kore-eda di Father and son a condire il tutto. Parla di famiglia, di amore, di amicizia; parla del peso della storia giapponese sulla vita delle persone, e di quello di una cultura nella quale dovere, dignità e riservatezza rischiano di creare barriere personali e sentimentali: senza mai calcare la mano, mescolando gli ingredienti narrativi con un'attenzione semplice e meticolosa assieme.

Quello di Mihara è un dramma travestito da commedia lieve, che non disdegna incursioni nel comico; come si dice nel film, parlando del tofu realizzato dal protagonista, “ha una buona tessitura, è morbido e un po’ dolce [...] e resta una leggera nota di amarezza”.

Buon appetito.