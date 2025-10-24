Tienimi presente, la recensione: forse non è così importante essere bravi, ma Palmiero lo è

Presentata alla Festa del Cinema di Roma l'opera prima di Alberto Palmiero, un esordio sincero e divertente. La recensione di Tienimi presente di Federico Gironi.

Alberto Palmiero è un ragazzo di Aversa, provincia di Caserta. Si è diplomato in regia al Centro Sperimentale, ha fatto qualche corto andato anche benino, ma la sua carriera stenta a decollare. Mica come l’amico Mino Capuano , che sta girando il suo primo lungo. Trentenne in crisi, Alberto decide allora di lasciarsi i sogni da regista, gli appartamenti spogli a Roma Est, le serate a San Lorenzo e le comparsate per una serie di Bellocchio alle spalle, e di tornarsene a casa. A fare cosa, però, non si sa bene.

A casa ci sono mamma e papà, dapprima comprensivi, poi un po’ meno; ci sono gli amici di una vita, tra cui un aspirante musicista che sta sempre con gli occhiali da sole, da perfetto Dylan (o Godard) di provincia; ci sono pure una vecchia fiamma, e un nuovo cane. C’è, dopo un po’ di giorni, e alla fine dei conti, un vuoto molto simile a quello che Alberto provava a Roma.

In Tienimi presente Alberto Palmiero, è ovvio, racconta la sua storia. La sua crisi, la sua impasse. Lo fa con un film che ne è stato il brillante superamento, girato con pochissimi mezzi, pochissime persone, facendo recitare amici e parenti. Pure i produttori, visto che Gianluca Arcopinto appare nei panni di sé stesso, come peraltro fanno i colleghi Bellocchio e Capuano.

Autofiction, certo, ma che funziona. Ombelicale? Sicuramente, ma con autoironia da riuscire a scovare, lì dentro la questione così personale, qualcosa che fa il giro e diventa universale. Perché piccole o grandi, lavorative o meno, crisi come quelle di Alberto le abbiamo in qualche modo avute tutti, e come lui le abbiamo risolte quando abbiamo trovato - in noi, in qualcosa, in qualcuno - il coraggio di smetterla di stare con le mani in mano e fare qualcosa. Provare qualcosa. Senza paure, quelle che - davvero - avevano allontanato Palmiero da Roma e dalle sue aspirazioni.

“E che me ne fotte che tu non sei bravo?”, dice a Alberto a un altro amico, con cui aveva studiato informatica, e al quale si era rivolto per trovare un lavoro in quel settore. Amico rifiuta categoricamente, perché per lui la strada di Alberto è un altra, nonostante i suoi dubbi: “Non è importante se sei bravo, l’importante è che ti fa sentire vivo, che ti fa stare bene”.

Che poi, inutile dirlo, Alberto Palmiero è bravo davvero.

Forse lo sa, forse se lo dimentica, forse quella timidezza e quella malinconia che mette sullo schermo (una malinconia che non se ne guardando un film e fumando una canna, come per un altro amico ancora, più superficiale di Alberto) sono reali, e non solo affettazioni cinematografiche che non possono non aver risentito dell’influenza, conscia o meno, di Massimo Troisi. Di quella di Moretti, poi, non ne parliamo: ma declinata in minore, senza la sicurezza e la spavalderia. Moretti e Troisi, come già nell’esordio di Filippo Barbagallo, che rispetto a Palmiero ha pedigree cinematografico ma sensibilità evidentemente affine.

La malinconia di Palmiero funziona, funziona il suo disincanto, funziona la sua timidezza. Funziona lo sguardo sornione e ironico che ha come prima cosa su sé stesso, e poi sul resto del mondo, cinema compreso, come funziona il suo sguardo dietro la macchina da presa, anche. E, in un film costruito su di sé, tutto attorno a sé, ha la dote oggigiorno rara di far stare bene, e non far trasparire nemmeno un’anticchia di ego e di prosopopea. Bravo.