L'esordiente Josh Margolin racconta la terza età (ma anche i problemi della giovinezza) in miracoloso equilibrio tra commedia, avventura e commozione. Bravissimi June Squibb e Fred Hechinger. La recensione di Thelma di Federico Gironi.

Sono oramai diversi anni che il cinema va riflettendo, in modi diversi, sulle questioni dell’età anziana. Se il cinema d’autore europeo ha prodotto film come i vari Amour, The Father, o magari perfino Ella & John, privilegiando quindi il tema della malattia e della morte, a Hollywood la tendenza pare leggermente differente. Si tratti di Clint Eastwood o di Stallone, di Jack Nicholson o di Michael Caine, spesso sembra che i film nascano per accompagnare i divi (e il loro pubblico di riferimento) nel loro processo d’invecchiamento più che dall’esigenza di raccontare concretamente le problematiche, gli acciacchi, le realtà di quella stagione della vita.

Al di là di queste sommarie distinzioni, credo possa essere detto senza timore di smentita che Thelma rappresenta una sorta di anomalia, una rara eccezione, capace di lavorare tanto sui limiti della terza età e sul loro eventuale superamento con amara consapevolezza, quando di giocare su tutto questo con uno spirito leggero e un atteggiamento positivo.

Il fatto è che, come spesso accade, la nonna quasi centenaria dell'esordiente regista e sceneggiatore Josh Margolin è stata oggetto di un tentativo di truffa, e allora questo giovane autore americano ha voluto immaginare cosa sarebbe successo se questa truffa fosse andata a buon fine. Nel caso specifico, versati 10mila dollari a sconosciuti perché convinta l’amato nipote Daniel fosse nei guai, la simpatica 93enne Thelma, sentendosi umiliata e arrabbiata, e non ascoltata dalla polizia, decide di prendere la situazione in mano. In sella a uno scooter elettrico sottratto a un amico coetaneo, che diverrà suo malgrado un compagno di avventura, Thelma cercherà di rintracciare la casella postale alla quale ha spedito il denaro, scoprire l’identità dei truffatori e riavere indietro i suoi soldi. Una sorta di missione impossibile, come quelle con Tom Cruise che Daniel le fa vedere ogni tanto, e che getterà il nipote e i suoi genitori nel panico per l’improvvisa scomparsa dell’anziana parente.





Ora, il discorso di Margolin è chiaro, dichiarato: le vere Mission: Impossible sono quelle degli anziani, affrontate giorno dopo giorno. Ed è chiaro, non solo per delle immagini della vera nonna del regista che appaiono sui titoli di coda, che questo film è un sentito atto d’amore. Quel che era meno scontato è che tutto questo, sullo schermo, funzionasse così bene, e che Thelma fosse un film capace di divertire assai, con un umorismo particolare e delicato, di essere avvincente (quando la protagonista rischia di cadere, o di farsi del male, ci si aggrappa ai braccioli delle poltrone come nemmeno quando Cruise sta appeso fuori da grattacieli o aeroplani), e di commuovere con una descrizione senza sconti, ma senza vittimismi, di cosa voglia dire vivere in un corpo che sta smettendo piano piano di funzionare.

Il cuore di tutto, però, più che nella missione impossibile di Thelma, sta nel rapporto tra questa donna anziana e un nipote ventenne che l’adora, e che dal lei è adorato, e che ancora non ha chiaro cosa fare della sua vita.

Margolin, seguendo un’intuizione brillante, lega a doppio filo non solo due persone che si vogliono un gran bene, ma due generazioni che, ognuna a modo proprio, devono affrontare difficoltà e trasformazioni che le mettono a dura prova. E così, l’avventura dinamica di Thelma rispecchia quella paradossalmente immobile e attendista del suo giovane nipote, e entrambi scopriranno, grazie alle peripezie della spericolata vecchietta, cose nuove di sé stessi e sul loro futuro.

Allora, se Thelma funziona così bene, è in primissima battuta merito di una sceneggiatura brillante e intelligente, capace di mescolare i registri (comico, azione e drammatico) in maniera fluida e armonica, ma subito dopo nella capacità di June Squibb e Fred Hechinger non solo di mettere sullo schermo notevolissime performance individuali, ma anche un rapporto e un legame che si percepiscono come sinceri e ricchi di calore umano.

Quel calore che è lo stesso che anima Josh Margolin, e che lo spinge a omaggiare l’ispirazione del film e della sua vita prima dei titoli di coda.